Прием Посольства Узбекистана в Ашхабаде – предвкушение наступающего Новруза

Посол Узбекистана Акмалжон Кучкаров провел прием в пятницу, 17 марта 2023 года, в небольшом ресторане на 2 этаже отеля “Ак-Алтын” в Ашхабаде. Этот ресторан специализируется на блюдах узбекской кухни. Даже входе в ресторан выполнен в узбекских традициях.

Мероприятие подарило гостям предвкушение наступающего Международного праздника Новруз, который ежегодно отмечается 21 марта.

Ограниченное число гостей составляли в основном представители узбекской диаспоры.

В дополнение к узбекским блюдам, атмосферу веселья и хорошего настроения подарили песенно-танцевальные выступления приглашенных артистов.

Несколько фотографий с праздника:

/// nCa, 19 марта 2023 г. [Фотографии nCa]