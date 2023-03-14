Туркменистан подтвердил приверженность полноправному членству в ВТО

13 марта 2023 года делегация Туркменистана во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономических связей Туркменистана Рахимберди Джепбаровым провела ряд встреч с представителями Всемирной торговой организации, Международного торгового центра и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, сообщили в представительстве Туркменистана при Отделении ООН в Женеве.

В ходе встреч делегация Туркменистана подчеркнула твердую приверженность правительства страны стать полноправным членом ВТО.

Также стороны обсудили видение Ашхабада в отношении процесса вступления в ВТО и возможности запуска рабочей программы по подготовке первоначальной документации.

Джепбаров подчеркнул важность создания национальных институциональных механизмов для проведения переговоров, изучения последствий вступления в ВТО и приведения национального законодательства в соответствие с нормами ВТО.

Представители вышеупомянутых международных организаций заявили о своей готовности оказать дальнейшую помощь Туркменистану в проведении экономических реформ и в процессе вступления в ВТО. Они также выразили надежду на то, что ВТО может сыграть координирующую роль в предоставлении этой помощи.///nCa, 14 марта 2023 г.