К следующему году школьные предметы в Казахстане на 100% будут переведены в цифровой формат

Школьная система Казахстана готова к 2024 году обеспечить 100-процентный охват предметов цифровыми учебниками. Заявление было сделано министром образования Казахстана Гани Бейсембаевым, сообщают несколько СМИ, в том числе Казинформ.

В настоящее время 79% учебников находятся в оцифрованном виде.

«К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами, и в текущем году запланировано их обучение», – сказал Гани Бейсембаев.

«Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тысяч школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей», – добавил министр.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это общее термин, описывающий любое учебное пособие или материал, который был либо создан в электронном виде, либо преобразован из аналоговой формы в цифровую. Его можно использовать либо на многофункциональном устройстве, например на смартфоне, планшете, ноутбуке, либо на специализированном устройстве, например на ридере.

ЦОРы могут быть интерактивными или симулирующими.

Для школьников ЦОРы комфортны с той точки зрения, что все учебники могут уместиться в одном девайсе.

Также цифровые учебники можно подключить к информационной панели учителя и к интерактивной доске в классе.

Если программное обеспечение включает в себя возможность записи лекции в режиме реального времени и подключения ее к соответствующей главе или уроку в ЦОР, это позволит школьникам внимательно слушать преподавателя во время урока вместо того, чтобы конспектировать занятие.

Остается открытым вопрос, лишаем ли мы чего-то студентов, если оставим классы без традиционных учебников. /// nCa, 7 марта 2023 г.