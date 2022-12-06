Лавров: Туркменистан – наш близкий друг и стратегический партнер

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым отправилась во вторник 6 декабря, в Москву с двухдневным визитом.

В первый день поездки состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

«Туркменистан – наш близкий друг, стратегический партнер. Уделяем особое внимание развитию двусторонних отношений и сотрудничеству по региональным и международным делам. Тон нашим отношениям задают Президенты двух стран, которые только в этом году провели 5 встреч», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, приветствуя туркменского коллегу.

Он также сообщил о том, что 7 декабря состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, к которому подготовлен солидный пакет документов. «Это в очередной раз подчёркивает конкретный и предметный характер российско-туркменистанских контактов, по итогам которых всегда заключаются договорённости, способствующие развитию наших стран и двустороннего взаимодействия», – заметил Лавров.

Он также выделил важность двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействие регионов России с Туркменистаном, что вносит заметный позитивный вклад в развитие межгосударственных связей.

В свою очередь, Мередов выразил признательность России за неизменную поддержку международных инициатив Туркменистана, в том числе, в таких сферах как энергетическая безопасность, устойчивый транспорт, экология, ряд других направлений.

Стороны оценили перспективы взаимодействия на внешнеполитической арене, в частности, в вопросах сохранения и упрочения региональной и глобальной стабильности, сотрудничества по каспийской и аральской проблематике, совместному противодействию новым вызовам и угрозам.

Министры констатировали высокий уровень координации России и Туркменистана на основных международных площадках, включая СНГ, диалоговый формат «Центральная Азия плюс Россия», «каспийскую пятерку», ООН, а также в рамках взаимодействия Ашхабада с ШОС.

Затрагивая тему гуманитарного сотрудничества, глава российской дипломатии высоко оценил бережное отношение в Туркменистане к русскому языку, культуре. Он также упомянул ряд совместных проектов в этой сфере – это строительство в Ашхабаде нового здания Русского драматического театра им. Пушкина, создание росийско-туркменского университета, обновление помещений туркмено-российской школы.

«Готовы содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений в этих всегда приоритетных областях – они важны для наших людей и для контактов между гражданами. Ценим интерес туркменистанских юношей и девушек к учёбе в Российской Федерации. Будем и далее создавать максимально комфортные условия для ваших студентов», – заявил глава МИД РФ.

Лавров поздравил Мередова с предстоящим 12 декабря Днём нейтралитета. «Символично, что именно в эту дату по инициативе Туркменистана и при активной поддержке большинства стран, включая Россию, отмечается Международный день нейтралитета. Это свидетельствует о признании мировым сообществом заслуг Туркменистана в продвижении гуманистических принципов и политических подходов к решению любых международных проблем», – сказал он.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы. ///nCa, 6 декабря 2022