Международная конференция на тему «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие» состоится 18-19 июля 2022 года в Ашхабаде.

В следующий понедельник в Ашхабаде пройдет Международная конференция, посвященная восстановлению транспортных и транзитных коридоров для укрепления региональной и межрегиональной взаимосвязи и развития. Конференция организована по инициативе Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана. Основными организаторами конференции выступают:

Агентство «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги)

Агентство «Туркменавтуллаглары» (Туркменские автомобильные дороги)

Агентство «Туркмендениздеряйоллары» (Туркменский морской путь)

Агентство «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии»)

Транспортно-логистический центр Туркменистана (ТУЛМ)

Соорганизаторами конференции выступают Туркменская логистическая ассоциация и компания «Туркмен форум».

Данная Конференция высокого уровня пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Местом проведения Конференции традиционного формата станет Торгово-промышленная палата Туркменистана, которая расположена по адресу проспект Чандыбил, 143. В то же время большинство спикеров и делегатов со всего мира присоединятся по средствам подключения к платформе Zoom для участия в презентациях и дискуссиях.

Основные представители правительства, государственные агентства и руководители частного сектора Туркменистана и региона представят идеи и стратегии по улучшению транспорта и коридоров. Впечатляющий список из более 30 спикеров включает представителей престижных местных и международных организаций и компаний. Например, г-н Вадим Захаренко, глава Постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта в Евразии, г-н Дмитрий Шлапаченко, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, и г-жа Лариса Кислякова, председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии, входят в число многих заслуженные спикеры конференции.

Для участия в Конференции зарегистрировались более 400 участников. В частности, будет более 171 представителей иностранных компаний; в то же время, будет более 87 представителей местных компаний. В то время как большинство участвующих компаний и организаций работают в основном в секторах транспорта и логистики, в рамках Конференции будут представлены и другие организаций и сектора из смежных областей.

Помимо того, что Конференция объединяет представителей правительства и частного сектора Туркменистана и других стран для обмена идеями и обсуждения стратегий, Конференция также послужить платформой для общения делегатов с государственными представителями и представителями частного сектора. Например, на полях конференции будет представлена возможность организовать личные встречи с представителями правительства Туркменистана, а также возможность для общения во время церемонии приветствия, кофе-брейков, обедов, ужинов и экскурсии в Международном порту «Туркменбаши» и Национальной туристической зоне «Аваза».

Конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие» также получила поддержку ведущих туркменских компаний. В число спонсорских партнеров входят:

Серебряные партнеры: Туркмен Ак Ёл, Ынамлы Ёл хызматы, Алтын Доур; а также

Бронзовые партнеры: THADA, UlagExh, Mermer Kenar, At Abray

Для получения дополнительной информации о Конференции и для участия в онлайн-конференции (крайний срок онлайн-участия – 17 июля 2022 г.) посетите веб-сайт по адресу http://itcc2022.turkmen-forum.com/

///nCa, 16 июля 2022 г. (nCa – медиа партнер конференции “Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие”)