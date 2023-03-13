Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие

Вторая международная конференция и выставка “Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие 2023” (ITTC 2023) состоится 3-4 мая в Ашхабаде. Целью проведения данной конференции является обсуждение актуальных вопросов по постпандемийному восстановлению и адаптации к новым реалиям в сфере международных перевозок и развития эффективных международных транспортно-транзитных коридоров, инфраструктурные возможности в транспортном комплексе: автобаны, международные морские порты и аэропорты, ж/д вокзалы. В ходе конференции будет рассмотрена возможность евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

ITTC 2023 организована Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в партнерстве с компанией Туркмен форум.

Это престижное ежегодное мероприятие проводится с целью расширения деятельности национальных транспортных предприятий в международных коммуникациях, укрепления международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями, крупными логистическими институтами и международными организациями, специализирующимися на транспортно-логистических системах.

В 2021 году Международное рейтинговое Агентство Fitch Ratings присвоило Туркменистану ­краткосрочный рейтинг на уровне «В» и долгосрочный рейтинг на уровне «В + стабильный». В текущем году этот рейтинг вновь был подтверждён.

Туркменистан планирует привлечение инвестиций для строительства в Гарабогазе завода по производству 600 тысяч тонн аммиака и 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамидных удобрений, а в Овадандепе – завода по производству 600 тысяч тонн бензина из газа. Предусматривается также возведение в Туркменабате завода по производству 300 тысяч тонн фосфорных удобрений. Кроме того, планируется строительство туркменскими и японскими бизнесменами завода по производству 640 тысяч тонн карбамида и 400 тысяч тонн аммиака. Успешная реализация вышеперечисленных инвестиционных проектов требует эффективного функционирование транспортно–логистического потенциала.

Правительство Туркменистана добилось значительного прогресса в развитии национальных и региональных связей, особенно в развитии инфраструктуры транзитных перевозок (автомобильной, железнодорожной и воздушной инфраструктуры), а также в содействии ускорению транзита и поощрении инвестиций и диверсификации. В этом отношении обширный опыт Туркменистана, особенно в сфере имплементации решений Глобальных конференций по устойчивому транспорту, может быть полезен для участников Конференции. Туркменистан также инициировал ключевые резолюции в области устойчивого транспорта.

В работе Конференции примут участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных транспортных компаний, а также высшее руководство логистических организаций и крупных международных финансовых институтов. ITTC – 2023 играет значительную роль в развитии транспортной инфраструктуры и логистической системы Туркменистана и соседних государств, содействует привлечению инноваций и инвестиций, росту объема международных перевозок.

Насыщенная деловая программа ITTC – 2023 помимо Конференции и Выставки предусматривает подписание меморандумов и контрактов, проведение семинаров, круглых столов, на которых отечественные и зарубежные эксперты познакомят с современными технологическими решениями в области транспорта и логистики, а также выезды на Автобан, Международный Аэропорт г. Ашхабада, международный порт Туркменбаши. На мероприятиях, проводимых в рамках ITTC – 2023, ожидается участие рекордного количества участников, представляющих органы государственного управления, национальные транспортные агентства, ассоциации и союзы, научно-проектные организации, международные транспортно-логистические компании, ведущие мировые учебные заведения.

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний таких, как Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Cargo Lux; международных транспортных организаций таких, как IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), ICS (Международная палата судоходства), IRU (Международный союз автомобильного транспорта), ООН, и многих других. В сессиях и панельных дискуссиях Конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят улучшить понимание делегатами потенциальных инвестиционных возможностей в области международных перевозок и рассмотреть перспективы долгосрочного сотрудничества.

В рамках Конференции будет организована Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика».

Среди участников Выставки будут представлены транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов, аэропортов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции предусмотрены Национальный стенды, коллективные стенды портов и портовых компаний, коллективные стенды железных дорог.

Более детальная информация на сайте: www.ittc.com.tm

///nCa, 13 марта 2023 г. (в сотрудничестве с Turkmen-Forum), nCa – медиа-партнер ITTC-2023