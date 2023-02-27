II Международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие – 2023» – Ашхабад, 3-4 мая 2023 г. 

Международная конференция и выставка “Международные транспортно – транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие” состоится 3-4 мая в Ашхабаде. Целью проведения данной конференции является обсуждение актуальных вопросов по постпандемийному восстановлению и адаптации к новым реалиям в сфере международных перевозок и развития эффективных международных транспортно-транзитных коридоров, инфраструктурные возможности в транспортном комплексе: автобаны, международные морские порты и аэропорты, ж/д вокзалы. В ходе конференции будет рассмотрена возможность евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

ITC 2023 организована Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана в партнерстве с компанией Туркмен форум.

Это престижное ежегодное мероприятие проводится с целью расширения деятельности национальных транспортных предприятий в международных коммуникациях, укрепления международного сотрудничества между туркменскими государственными организациями, крупными логистическими институтами и международными организациями, специализирующимися на транспортно – логистических системах.

В работе Конференции примут участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных транспортных компаний, а также высшее руководство логистических организаций и крупных международных финансовых институтов. ITC – 2023 играет значительную роль в развитии транспортной инфраструктуры и логистической системы Туркменистана и соседних государств, содействует привлечению инноваций и инвестиций, росту объема международных перевозок.

Ключевыми темами для обсуждения являются:

Постпандемийное восстановление транспортно-логистического сектора: новые вызовы и возможности;

Цифровизация транспортно – коммуникационного комплекса: взгляд в будущее

Экологические аспекты устойчивого транспорта. роль государственно-частного партнёрства в развитии зелёной инфраструктуры

Роль науки и образования в развитии транспортно-коммуникационного комплекса

Насыщенная деловая программа ITC – 2023 помимо Конференции и Выставки предусматривает подписание меморандумов и контрактов, проведение семинаров, 2 круглых столов, на которых отечественные и зарубежные эксперты познакомят с современными технологическими решениями в области транспорта и логистики, а также выезды на Автобан, Международный Аэропорт г, Ашхабада, международный порт Туркменбаши. На мероприятиях, проводимых в рамках ITC – 2023, ожидается участие рекордного количества участников, представляющих органы государственного управления, национальные транспортные агентства, ассоциации и союзы, научно-проектные организации, международные транспортнологистические компании, учебные заведения.

Внушительный список делегатов включает представителей известных международных компаний таких, как Vitol, Meno Logistics, Boeing, Dragon Oil, Fly Dubai, Airbus, Car Deluxe; международных логистических организаций таких, как IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), ICS (Международная палата судоходства), IRU (Международный союз автомобильного транспорта), USAID Central Asia и многих других. В сессиях и панельных дискуссиях Конференции примут участие представители многочисленных международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

В рамках Конференции будет организована Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика».

Среди участников Выставки будут представлены транспортно-логистические центры, производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования для оснащения логистических центров, страховые компании, администрации морских портов, аэропортов и управления железных дорог из СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции предусмотрены Национальный стенды, коллективные стенды портов и портовых компаний, коллективные стенды железных дорог.

Участие и деловые встречи в рамках Конференции позволят улучшить понимание делегатами потенциальных инвестиционных возможностей в области международных перевозок и рассмотреть перспективы долгосрочного сотрудничества.

Более подробную информацию можно получить на вебсайте мероприятия http://itcc2022.turkmen-forum.com/ и по электронной почте info@turkmen-forum.com ///nCa, 27 февраля 2023 г.