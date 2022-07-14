Узбекистан и Туркменистан нацелены довести объем взаимной торговли до 2 млрд.долл.США

13 июля 2022 года в Бухаре состоялась встреча вице-премьера Туркменистана по вопросам торговли Батыра Атдаева с заместителем Премьер-министра Узбекистана – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

В ходе переговоров отмечена устойчивая динамика роста товарооборота между двумя странами и достигнута договоренность довести объемы торговли до 2 млрд.долларов США в ближайшей перспективе.

В 2021 году достигнут 67%-ный рост двустороннего товарооборота.

В данном контексте стороны условились ускорить запуск зон приграничной торговли «Лебап – Бухара» и «Дашогуз – Хорезм».

Отмечен существенный рост объема грузового трафика между Узбекистаном и Туркменистаном – этот показатель составил 2,2 млн тонн, при 50%-ном росте железнодорожных перевозок и 300%-ном увеличении грузопотока автомобильным транспортом в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

В связи с этим вице-премьеры рассмотрели совместные меры по развитию транспортно-логистических связей и наращиванию транзитного потенциала двух стран. Речь шла о совершенствовании условий тарифного регулирования прямых и транзитных перевозок, а также совместных действиях по диверсификации транспортных маршрутов.

В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере промышленной кооперации. В текущий момент в Узбекистане действует 173 предприятия с туркменским капиталом.

Вместе с тем, подчёркнуто наличие значительного потенциала для увеличения количества совместных проектов на территории двух стран в сельском хозяйстве, производстве строительных материалов, автомобилестроении, текстильной, фармацевтической и электротехнической промышленности, а также в химической отрасли, имея в виду модернизацию предприятий и расширение линейки выпускаемой совместно продукции.

Стороны также поддержали идею активного привлечения предпринимателей двух стран к деловому партнерству в целях увеличения количества взаимовыгодных проектов промышленной кооперации.///nCa, 14 июля 2022 г.