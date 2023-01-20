Минэкономразвития РФ: Россия и Туркменистан подписали двухсторонние контракты на сумму более 2 млрд долл.США

В Ашхабаде завершился Российско-туркменский бизнес-форум. Российскую делегацию возглавил председатель Правительства России Михаил Мишустин. От Минэкономразвития России в мероприятии приняли участие министр Максим Решетников и его заместитель – Дмитрий Вольвач.

На панельных сессиях форума обсуждалось российско-туркменское сотрудничество в области транспорта и логистики, промышленности, образования, цифровой повестки и другим направлениям взаимодействия двух стран.

Представители бизнес-сообществ двух стран приняли участие в отраслевых B2B встречах, а предприниматели из России смогли полноценно погрузиться в деловую среду Туркменистана, обзавестись новыми полезными контактами и впервые широко презентовать свою продукцию туркменским партнерам в рамках работы новой торгово-выставочной площадки – Туркмено-Российский дом предпринимателя, торжественно открытие которого состоялось в рамках деловой программы бизнес-форума.

В рамках программы форума состоялось совместное заседание Туркменско-российского и Российско-туркменского деловых советов. Дмитрий Вольвач выступил на заседании с приветственным словом.

«По итогам двухдневной работы на форуме российские и туркменские компании подписали более полусотни двухсторонних соглашений на общую сумму в 150 млрд рублей (прим. – по нынешнему курсу 2,18 млрд.долл.США – на 20 янв.2023 г), – отметил Дмитрий Вольвач.

«Туркменистан – надежный партнер в сфере промышленной кооперации. Предприниматели наших стран готовы развивать новые проекты. При поддержке Российского экспортного центра, руководство которого в эти дни работало на форуме, реализуются проекты по обновлению парка подвижного состава туркменских железных дорог, грузовых вагонов и оборудования», – добавил он.

По словам замглавы ведомства, Туркменистан важен для российского бизнеса и с точки зрения импортозамещения. По всему миру страна поставляет шерсть, хлопок, химические волокна и синтетические ткани. В российских магазинах уже появился туркменский текстиль. В 2022 году кратно увеличился экспорт сельхозпродукции из Туркменистана – это томаты, виноград, яблоки и груши.

«Российский рынок заинтересован в увеличении поставок сельхозпродукции и текстиля из Туркменистана. Туркменские коллеги помогают нашей стране перестраивать конфигурацию импорта, – подчеркнул замминистра. – Мы, в свою очередь, готовы наращивать объемы несырьевого экспорта и продукции высокой сложности: химической, машинно-технической, трубной, нефтегазового оборудования. Такая продукция необходима для крупных инфраструктурных проектов, которые сегодня активно реализуются в Туркмении».

На данный момент, по словам Дмитрия Вольвача, в Туркменистане реализуется более 20 инвестпроектов с российским участием на 3,5 млрд долл. Готовятся к запуску новые: в транспорте, строительстве, автомобиле- и судостроении, фармацевтике, геологоразведке, нефтегазовой отрасли.

В прошлом году заработали сервисные центры по ремонту и обслуживанию автомобилей Камаз, в этом году запланировано открытие еще одного сервисного центра. Российские железные дороги планируют участвовать в проектах по модернизации железнодорожной и транспортной инфраструктуры. Судостроительные компании из Татарстана и Санкт-Петербурга ведут переговоры по строительству двух паромов и одного сухогруза для Туркменистана.

«Рассчитываем, что после форума таких кооперационных проектов на межрегиональном уровне будет больше, – сказал замминистра. – В эти дни ряд российских компаний из Татарстана и Челябинской области подписывают с туркменскими партнерами коммерческие контракты, руководство Астраханской области утверждает меморандум о сотрудничестве по созданию логистического центра Туркменистана в портовой экономической зоне».

Он также отметил, что российские регионы заинтересованы в тиражировании подобных проектов и привлечении инвестиций из Туркменистана. Особенно сейчас, когда в России открываются новые рынки и ниши, а российское правительство и регионы существенно упростили работу для бизнеса, адаптировав механизмы господдержки к текущей ситуации.

«Российская сторона готова к взаимному обмену технологиями с Туркменистаном. У нас сформирован пакет зарекомендовавших себя механизмов по улучшению налогового и кадастрового учета. Есть технологии по использованию навигационных пломб и внедрению цифровых сервисов в области железнодорожных перевозок. Мы также готовы адаптировать для туркменских компаний цифровой сервис в сфере малого и среднего предпринимательства, который помогает бизнесу бесшовно встраиваться в производственные цепочки поставок, развивать промышленную кооперацию и получать долгосрочные контракты», – заключил Дмитрий Вольвач. ///пресс-служба Министерства экономического развития России, 20 января 2023 г.