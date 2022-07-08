Китай и Центральная Азия проведут очередной форум по сотрудничеству

12-13 июля 2022 года в формате видеоконференцсвязи состоится 9-ый Форум сотрудничества Китай – Центральная Азия, в котором примут участие в гибридном формате государственные руководители Китая и стран Центральной Азии. Об этом сообщает Общество дружбы «Китай-Узбекистан».

Главная тема Форума – «Совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего» и его организуют по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии.

Форум проводится Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Народным правительством провинции Ляонин, Народным правительством г. Далянь и Канцелярией иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин в целях дальнейшего укрепления взаимосвязей дружбы и практического сотрудничества сторон.

Программа встречи включает церемонию открытия, форум по развитию женщин «30-летие отношений КНР и ЦА», три панельные сессии – по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике, а также церемонию закрытия.

Предыдущий форум проводился в октябре 2021 года в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу.

Напомним также, что в июне министры иностранных дел шести стран встречались в Нур-Султане, Казахстан, где обсуждались вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению культурно-гуманитарных связей. ///nCa, 7 июля 2022 г.