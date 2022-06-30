Путин рассказал о планах промышленной кооперации в Каспийском регионе

В завершение рабочего визита в Туркменистан для участия в Каспийском саммите Президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей СМИ.

В интервью он рассказал о планах промышленной кооперации в Каспийском регионе, анонсировал визит делегации Газпрома в Туркменистан.

Ниже приводится соответствующий отрывок из стенограммы интервью:

В.Путин: Хочу поздравить Туркменистан, народ Туркменистана, с таким хорошим выбором. Новый Президент – молодой человек, энергичный, с блестящим образованием и уже с опытом государственной деятельности. У нас складываются хорошие, добрые отношения. Он принял эстафету от своего предшественника, своего отца. И у нас был очень полезный, хороший разговор во время его визита в Москву. Мы наметили план конкретных действий по развитию двусторонних отношений и начали претворять его в жизнь.

Что касается прежнего руководителя Гурбангулы Мяликгулыевича, то у нас с ним очень добрые дружеские отношения сложились. Благодаря его усилиям в значительной степени создана база для развития российско-туркменских отношений, сотрудничество продолжается, причем и по линии энергетических наших компаний, и в гуманитарной сфере, в сфере образования, транспорта. Это очень важно, логистика в современном мире – одна из важнейших составляющих экономического успеха.

Должен сказать, что после официальной части он нас пригласил на неформальный обед, мы имели возможность поздравить его с днем рождения, конечно, с юбилеем, но процентов 90 времени, наверное, посвятили разговорам в неформальном, свободном режиме о развитии сотрудничества в регионе Каспийского моря. Вы практически все слышали по направлениям, но было очень много идей, предложений возникло, сейчас я не буду все это рассказывать, предвосхищать, потому что все это должно найти отражение в соответствующих многосторонних и двусторонних документах.

Речь, конечно, шла, как ни странно, не только об энергетике и логистике, но и о промышленной кооперации. Причем в таких направлениях, которые, безусловно, представляют общий интерес для всех стран, имея в виду основные направления нашей хозяйственной деятельности. Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности, высоких технологиях.

На мой взгляд, это очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания.

И по традиционным нашим направлениям: по энергетическим, по некоторым другим направлениям тоже есть конкретные договоренности, в том числе о продолжении некоторых наших контрактов. Руководство Газпрома скоро приедет в Туркменистан.

Так что мы очень благодарны руководству Туркменистана за организацию этого мероприятия. После таких длительных, так назовем, «ковидных каникул», нам удалось, наконец, в полноформатном режиме поработать друг с другом. Это оказалось очень полезным. Так что Вам большое спасибо. ///nCa, 30 июня 2022 г.