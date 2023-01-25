Институт прогнозирования и макроэкономических исследований Узбекистана оценил уровень внутрирегиональной кооперации в Центральной Азии

На сегодняшний день все больше стран уделяют внимание углублению интеграционных процессов с соседними государствами. Особенно сильно это проявляется внутри регионов. Происходит усиление так называемой регионализации. Регионализация – это является ответом стран на внешние условия, возможностью усиления своих позиций на мировом рынке и совместному решению имеющихся внутрирегиональных проблем.

Данные процессы актуальны и для стран Центральной Азии (ЦА). При этом регионализация в ЦА обусловлена не только экономическими интересами и внешними шоками, но и является естественным, можно сказать органическим процессом. Страны региона в основу объединения закладывают идентичность культуры и истории, а также их взаимопроникновением на территориях всех стран.

Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан рассчитали уровень усиления внутрирегиональных социально-экономических взаимосвязей стран ЦА на основе Индекса кооперации.

По результат исследования были получены следующие результаты:

Индекс кооперации стран ЦА составил в 2021 году 38,4%, что на 9,9 п.п. больше по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост отмечен во взаимных инвестициях стран региона в экономики друг друга – рост в 5,6 раза. Доля внутрирегионального товарооборота в общем товарообороте стран региона увеличилась в 1,5 раза. Внутрирегиональный туризм составляет 80% от всех туристических направлений, предпочитаемых гражданами стран ЦА. Стоимость торговли стран ЦА между собой в среднем в 4 раза ниже чем с остальными торговыми партнерами. На внутрирегиональную миграцию приходится 15,3% от общего числа въезжающих в страны ЦА граждан с целью работы и проживания.

Говоря об интеграционных процессах и кооперации между странами, в первую очередь обычно рассматривается товарооборот между странами или реализация совместных проектов. Однако, все эти показатели по отдельности не могут в полной мере отобразить какой уровень внутрирегиональной кооперации и взаимодействия достигнут странами Центральной Азии.

Для этого ИПМИ рассчитал Индекс кооперации Центральной Азии. Расчет данного индекса проводится по таким показателям как товарооборот, инвестиционные потоки, стоимость торговли, туристические и миграционные потоки. Совокупный анализ данных показателей позволяет оценить уровень социально-экономической интеграции стран.

В основу анализа индекса заложен принцип того, что внутрирегиональная кооперация оценивается как доля взаимных процессов между странами региона в их общих процессах. Например, какую долю товарооборот между странами региона составляет в общем товарообороте данных стран.

Для расчета индекса были использованы данные за 2017-2021 годы. В случае отсутствия данных за определенный год по отдельным странам, то для расчета использовались последние имеющиеся данные.

Таким образом, по результатам анализа было выявлено, что значение Индекса кооперации стран Центральной Азии за исследуемый период увеличилось в 1,3 раза с 28% до 38%.

Наибольший вклад на рост значения индекса оказало увеличение взаимных инвестиций странами региона в экономики друг друга. Так, доля объема инвестиционных потоков (приток и отток) между странами региона в общем объеме инвестиционных потоков стран выросла в 5,6 раз.

Вторым по значимости показателем роста является увеличение объема товарооборота между странами региона. Доля внутрирегионального товарооборота к общему товарообороту стран выросла в 1,5 раза.

Следующий показатель – это стоимость торговли. Он отражает уровень возможных затрат (транспортных, таможенных и др.), которые понесет предприниматель, экспортируя продукцию в ту или иную страну. Большую часть данных издержек составляют в основном транспортные расходы.

Так, доля внутрирегиональной стоимости торговли по отношению к остальным торговым партнерам осталась практически без изменения (рост в 1,04 раза). Это объясняется тем, что центральноазитаский регион проводит активную политику по развитию транспортной инфраструктуры как внутри региона, так и во вне – строительство крупных транспортных коридоров для торговли со странами Европы и Азии, а также транзита товаров из этих стран.

На сегодняшний день более 80% граждан стран ЦА, выезжающих из страны с туристическими целями, предпочитают внутрирегиональный туризм. Это говорит о сильной культурной интеграции стран региона, основанной на общей истории и идентичных ценностях. В связи с этим в рамках Индекса кооперации Центральной Азии доля внутрирегионального туризма в общих туристических потоках составляет 83%.

Рассматривая миграционные потоки между странами ЦА можно отметить, что лишь 15,3% въезжающих с целью проживания и работы в страны ЦА людей являются гражданами данных стран. т.е. для жителей стран ЦА регион не относится к приоритетным при выборе страны проживания или поиска работы.

Таким образом, уровень кооперации между странами ЦА значительно вырос за последние годы, но находится на недостаточном уровне. С целью его повышения странам региона необходимо предпринять следующие меры:

усиление промышленной кооперации, что будет служить дальнейшему увеличению внутрирегиональных инвестиций;

кооперация стран на основе имеющихся конкурентных преимуществ отраслей;

повышение товарооборота между странами зависит от качественного анализа экспортного рынка и оценки конкурентных преимуществ товаров и услуг, производимых в стране и обладающих наибольшей привлекательностью на рынках стран ЦА;

с целью дальнейшего снижения стоимости торговли внутри региона необходима проработка транспортных коридоров, которые будут способствовать не только экспорту внутри стран ЦА, но и на внешние рынки, а также оптимизации имеющихся маршрутов;

В Центральной Азии существует большой потенциал в сфере развития этнического туризма (посещение путешественниками своей исторической родины). Так, в Узбекистан с целью посещения родственников въезжает 89,1% всех въезжающих.

Также дальнейшему усилению внутрирегионального социально-экономического взаимодействия станет реализация таких стратегических документов как «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке», «Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы», «Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов» и другие.

При этом стоит отметить, что главной целью данной кооперации стран является совместное развитие, решение региональных проблем и повышения статуса на мировой арене, а также повышение благосостояния населения и повышение уровня жизни в Центральной Азии. /// nCa, 24 января 2023 г.

Ссылка на оригинальную версию статьи: https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/evaluation_cooperation