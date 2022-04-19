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Состоялось поминовение по деду Президента Туркменистана

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18 апреля состоялась поминальная служба в память о деде президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Служба, за которой последовала ритуальная трапеза  – садака, прошла в мечети Хезрети Омар в Ашхабаде.

Дед Президента Сердара Бердымухамедова  – Мяликгулы Бердымухамед оглы скончался в прошлом году 18 апреля.

Ритуальная трапеза (садака) по завершении поминальной службы по времени была проведена в час разговения после дневного поста в священный месяц Рамадан.

В службе участвовали три поколения Бердымухамедовых – Гурбангулы Бердымухамедов, его сын Сердар Бердымухамедов и его внук Керим Бердымухамедов.

При упоминании имени деда президента туркменские СМИ использовали досоветский формат имени – Мяликгулы Бердымухамет оглы.

На поминальной службе, которую возглавил муфтий Туркменистана, присутствовали высокопоставленные чиновники и знатные старейшины. /// nCa, 19 апреля 2022 г. [источник фотографий – TDH]

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