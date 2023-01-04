Ожидается, что визит президента Туркменистана в Китай повысит уровень отношений

Сюй Вэй

По мнению аналитиков, предстоящий государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Китай еще больше укрепит двусторонние связи и придаст новый импульс экономическому сотрудничеству между двумя странами.

По данным Министерства иностранных дел, Бердымухамедов посетит Китай с четверга по пятницу по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

Визит последовал за встречей Си Цзиньпина с туркменским лидером в сентябре на полях 22-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан.

Это будет первый государственный визит Бердымухамедова в Китай с тех пор, как он вступил в должность президента в марте 2022 года. Две страны установили стратегическое партнерство в ходе визита Си Цзиньпина в Туркменистан в сентябре 2013 года.

Товарооборот между Китаем и Туркменистаном вырос до 10,1 миллиарда долларов за первые 11 месяцев 2022 года, увеличившись в годовом исчислении на 53,2 процента.

Zhao Huirong, научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, полагает, что визит Бердымухамедова в Китай может стать важной вехой в двусторонних связях.

Туркменистан является ключевым поставщиком природного газа в Китай, и энергетическое сотрудничество было основой двустороннего стратегического партнерства, сказала она, добавив, что существует огромный простор для сотрудничества в таких секторах, как нефтехимия, телекоммуникации и железнодорожный сектор.

“Визит выведет двустороннее экономическое сотрудничество на более высокий и глубокий уровень и еще больше укрепит прочные отношения между Китаем и странами Центральной Азии”, – сказала она.///Данный материал является переводом сообщения China Daily, опубликованного 4 января 2023 года. Ссылка: https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/04/WS63b4ba8ca31057c47eba783a.html