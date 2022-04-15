Президент Сердар Бердымухамедов посетил порт Туркменбаши, чтобы акцентировать роль Туркменистана во взаимосвязанности

В четверг, 14 апреля, Президента Сердар Бердымухамедов посетил Балканский велаят. В рамках визита глава государства побывал в международном морском порту Туркменбаши.

Президента сопровождали генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев, вице-премьер Оразгельдыев (сельское хозяйство), вице-премьер Гылыджов (торговля), вице-премьер Мухамедов (финансы и экономика), вице-премьера, министр иностранных дел Мередов.

Один из важнейших объектов порта – контейнерный терминал, который имеет возможность принимать груз одновременно с 12 судов.

Как сообщил вице-премьер Оразгельдыев, учитывая возросший спрос на перевозки сыпучих грузов, на этом терминале за прошлый год было отгружено 2,8 млн. тонн данной продукции, что составило 94 % задействования мощностей терминала.

На территории терминала расположены амбары вместительностью 35 тысяч тонн, которые предназначены для хранения зерновой продукции. Эти амбары способны хранить и пропускать в среднем 2–3 миллиона тонн сельхозпродукции в год.

Следующий объект – это терминал общих грузов мощностью обработки грузов 4 миллиона тонн в год. На данном терминале в первом квартале текущего года была обработана 221 тысяча тонн грузов, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросло на 140 %.

Сообщалось, что в среднем в год в акваторию международного морского порта Туркменбаши заходят 1500–1600 судов. Учитывая, что здесь слаженно действуют морской, авто- и железно­дорожный транспорт, порт является самостоятельным транспортно-логистическим центром.

Отметив, что Международный морской порт Туркменбаши наряду с развитием международных отношений также занимает важное место в наращивании потенциала национальной экономики, Президент Туркменистана поручил на научной основе проанализировать его экономическую рентабельность.

Далее глава государства посетил судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Завод рассчитан на обработку 10 тысяч тонн стали в год, строительство 4–6 судов, а также ремонт техническое обслуживание 20–30 кораблей ежегодно.

Подчеркнув огромное значение обеспечения слаженности судоходных сообщений в развитии транспортных услуг, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость мер по дальнейшей модернизации портового комплекса. «Морские врата Туркменистана не только удовлетворяют потребности в морских сообщениях, но и активизируют грузопоток на всём Евразийском пространстве», – отметил он.

Заседание Кабинета министров

Президент Сердар Бердымухамедов провел заседание кабинета министров в Конгресс-центре туристической зоны Аваза.

Повестка дня охватывала широкий круг вопросов.

Заместитель председателя Халк Маслахаты (Народного совета) сообщил, что сессия Халк Маслахаты состоится 16 апреля 2022 года. Главным пунктом повестки дня будут законы, недавно принятые парламентом.

Он сообщил, что обе палаты парламента работают над законами, направленными на укрепление правопорядка в стране, социальную защиту населения, поддержку семей и трудовые отношения.

Вице-премьер Мухаммедов (финансы, экономика) сообщил, что социально-экономические приоритеты для Балканского велаята определяются в рамках президентской программы развития на ближайшие семь лет. Основное внимание будет уделено модернизации нефтегазового, нефтеперерабатывающего, химического, энергетического, горнодобывающего секторов, легкой промышленности и промышленности строительных материалов путем привлечения крупных инвестиций во все сферы промышленного комплекса провинции, внедрения в экономику региона достижений науки и мировой практики, инновационных и цифровые технологии.

Он сообщил, что также был определен ряд приоритетных задач по эффективному использованию потенциала международной железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, Международного морского порта в Туркменбаши, транспортно-логистической системы, увеличению объемов транзитных и мультимодальных перевозок грузов, а также строительству и вводу в эксплуатацию международного аэропорта в Джебеле.

Также предлагается дальнейшее развитие санаторно-курортного и туристического секторов, повышение качества предоставляемых услуг. Особое внимание будет уделено социальной сфере, строительству современных детских садов, школ, медицинских центров, жилья, инженерных сооружений и реконструкции существующих объектов. В то же время была поставлена цель полностью использовать внутренние ресурсы по всем запланированным направлениям, включая трудовые резервы, создать новые рабочие места и добиться активного участия в этих проектах частного сектора, привлечения внутренних и иностранных инвестиций.

Вице-премьер Абдрахманов (нефть и газ) доложил о работе, проводимой в нефтегазовом секторе Балканского велаята.

Вице-премьер Оразгельдыев (сельское хозяйство) рассказал о подготовке к торжеств в честь дня Туркменского скакуна, которые в этом году пройдут в Балканском велаяте.

Вице-премьер Пурчеков (строительство, энергетика) сообщил о планах по использованию богатого потенциала Балканского велаята, в частности, гидроминеральных ресурсов залива Гарабогазгол, и о целенаправленных мерах, принимаемых для всестороннего развития производства новых видов химической продукции, которые заменят импортные йод, бром и бромную продукцию, каустическую соду, хлор и хлорную продукцию.

Кроме того, по его словам, на полимерном заводе в Киянлы ведутся работы по налаживанию выпуска химикатов, используемых в производстве.

Он упомянул, что многие специалисты, работающие на промышленных предприятиях в Балканском велаяте, приезжают из других частей страны. Чтобы разместить их, он представил планы строительства жилого комплекса в селе Гувлымаяк Туркменбашинского этрапа, рассчитанного на 472 семьи.

Вице-премьер Гылыджов (торговля) сообщил, что частным сектором было реализовано 14 проектов по созданию теплиц, животноводческих комплексов и птицефабрик, а также холодильных складов. Он представил список проектов, которые могут быть реализованы на период 2022-2028 годов. Цель состоит в том, чтобы повысить потенциал Балканского велаята для участия в национальной кампании по сокращению импорта и увеличению экспорта.

Вице-премьер Тойлыев (образование, наука, здравоохранение, спорт) сообщил, что многопрофильная больница на 400 мест готова к вводу в эксплуатацию в городе Туркменбаши. Объект был построен частной компанией Ussat Inžener.

Заместитель Министра иностранных дел Мередов доложил о ходе подготовки к Саммиту глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Чакыев отчитался о о подготовке к церемонии закладки комплекса жилых домов для работников транспортно-коммуникационной отрасли в городе Туркменбаши Балканского велаята. Здесь будет пять 4-этажных 60-квартирных домов. /// nCa, 15 апреля 2022 года