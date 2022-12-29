Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии нового жилого комплекса в Ашхабаде

В среду, 28 декабря, Президента Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового жилого комплекса «Гуртлы», расположенного в западной части города Ашхабада.

В рамках данного проекта, который был начат в октябре 2018 года, были построены следующие объекты:

62 4-этажных жилых дома

Средняя школа на 320 мест

детский сад на 160 мест

торгово-развлекательный центр

10 2-этажных магазинов

рынок.

Общая площадь жилого комплекса составляет 91,06 га земли. Он рассчитан на 3 064 семьи.

Работы по строительству жилого комплекса были выполнены 40 местными частными предприятиями и хозяйственными обществами. Заказчиком проекта выступил Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На месте церемонии Президент Туркменистана побеседовал с послами зарубежных стран и руководителями представительств международных организаций. Он поблагодарил дипломатов за активное участие в событиях, имеющих большое значение в жизни страны.

В свою очередь, от имени дипломатов Посол России Александр Блохин отметил, что новый город был заложен Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым, а Аркадаглы Сердар успешно продолжил начатую им работу, приложив немалые усилия для успешного окончания строительства. Он попросил главу государства передать Аркадагу от дипломатов самые добрые пожелания.///nCa, 29 декабря 2022 г. (источник фото – TDH)