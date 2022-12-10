Президент Сердар Бердымухамедов озвучил внешнеполитические приоритеты Туркменистана

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров, 9 декабря 2022 г:

Уважаемые участники заседания!

Через несколько дней мы отметим большой праздник – Международный день нейтралитета нашего ­независимого государства. Всех вас и в вашем лице всех граждан страны я сердечно поздравляю с Днём нейт­ралитета Туркменистана! Желаю всем вам и родному народу доброго здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов!

Уважаемые соотечественники!

В прошлом году Туркменистан выступил с инициативой «Диалог – гарантия мира» и приступил к работе по продвижению данной инициативы в Организации Объединённых Наций.

6 декабря текущего года на 45-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинутая Туркменистаном инициатива получила поддержку, в результате которой была единогласно принята Резолюция «2023-й год – Международный год диалога как гарантии мира».

Сердечно поздравляю вас и родной народ с этим огромным и важным успехом нашей страны на международной арене!

Уважаемые члены

Кабинета Министров!

Уважаемые послы и консулы!

Как вам известно, 8 июля этого года была утверждена «Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы». Этим программным внешнеполитическим документом определены приоритетные направления внешней политики и международной деятельности нашего государства на ближайшие семь лет, в нём также изложены задачи и подходы к их реализации.

В последнее время в системе международных отношений прои­зошли коренные преобразования. Мы становимся свидетелями проявления сложных политических ситуаций в разных уголках и регионах мира, в том числе и вблизи границ нашей страны.

В то же время постепенно стабилизируются ситуации, связанные с пандемией коронавируса, в течение трёх лет создававшей тяжёлые условия и оказавшей негативное влия­ние на экономические отношения в мире. Сейчас открываются новые возможности для восстановления и развития этих связей.

Эти факторы требуют более вдумчивого подхода к укреплению позиций и авторитета нашего государства в мире, продвижению политических, экономических и культурных интересов нашей страны. А это значит, что мы, руководствуясь новой Концепцией внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, должны надлежащим образом продвигать международные интересы нашей страны.

Уважаемые друзья!

В международных отношениях мы руководствуемся базовыми принципами, заложенными в основу национальной стратегии, опирающейся на политику нейтралитета и «открытых дверей». Они заключаются в защите долгосрочных интересов страны, обеспечении её более тесной интеграции в мировое сообщество, в содействии решению важных глобальных вопросов, поддержанию стабильности и ­безопасности.

В связи с этим наша страна, выступая с важнейшими международными инициативами, способствующими обеспечению мира, безо­пасности и устойчивого развития на национальном, региональном и мировом уровне, прилагает большие усилия для их практической реализации.

Внешняя политика Туркменистана осуществляется по двум направлениям, а именно на двусторонней и многосторонней основе, а также в формате международных организаций.

Исходя из этого необходимо вести работу по дальнейшему развитию политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества со странами различных регионов мира.

В своей внешнеполитической деятельности Туркменистан считает приоритетными вопросы развития и расширения взаимодействия с международными организациями.

Наша страна оказывает постоянное содействие в реализации решений и соглашений, принятых теми международными организациями, членом которых она является, а также осуществляет надлежащие шаги по реализации долгосрочных программ и планов, принятых сов­местно с международными организациями на национальном уровне.

Что касается сотрудничества с международными организациями, то в первую очередь следует назвать Организацию Объединённых Наций, с которой Туркменистан плодотворно сотрудничает вот уже 30 лет.

В своих отношениях с Сообществом Наций наша страна всегда на первый план выдвигает такие стратегически важные направления, как наращивание использования политико-дипломатических инструментов, расширение роли превентивной дипломатии, энергетическая безопасность, развитие международных транспортных коридоров, экология и охрана окружающей среды, а также гуманитарная сфера. Эти стоящие в мировой повестке актуальные международные вопросы являются ключевыми в сотрудничестве Туркменистана с Организацией Объединённых Наций.

В течение многих лет наше независимое государство избирается в состав специализированных учреждений и структур международных организаций. В данной области наша страна накопила большой позитивный опыт.

Для использования этого опыта в национальных и международных интересах следует продолжить соответствующую работу. И особенно это необходимо в целях избрания Туркменистана в членство таких структур ООН, как Статистическая комиссия, Исполнительный совет Детского фонда, Экономический и Социальный совет, Совет безопасности, Организация по вопросам образования, науки и культуры, а также в другие структуры.

Как известно, наша страна на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций выступает с предложениями по подготовке проектов тех или иных резолюций. На сегодняшний день по предложению Туркменистана Генеральной Ассамблеей был принят ряд резолюций.

На нынешней, 77-й сессии Туркменистан предложил подготовить проект Резолюции «Диалог – гарантия мира», а также выступил с инициативой провозгласить 2025 год «Годом мира и доверия».

Туркменистан придаёт большое значение связям с Организацией Экономического Сотрудничества. Среди основных направлений взаимодействия – торговля, энергетика, транспорт, инвестиции и др.

Во всех этих сферах наше государст­во осуществляет взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с государствами-членами ОЭС. В результате успешного председательства нашей страны в минувшем году в данной Организации её деятельность заметно активизировалась. В связи с этим следует готовить предложения для дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с данной структурой.

Наша страна плодотворно развивает сотрудничество и с Организацией тюркских государств. С ноября прошлого года наша страна участвует в её деятельности в статусе наблюдателя. Также необходимо вести соответствующую работу, чтобы различные мероприятия Организации тюркских государств, в том числе встречи на высшем уровне, проводились в Туркменистане.

В последние годы наше сотрудничество с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ вышло на качественно новый уровень. Туркменистан активно участвует в её программах. Так, недавно на очередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ были приняты решения об объявлении 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги» и провозглашении древнего туркменского города Анау культурной столицей тюркского мира на тот же год. Для организации и проведения этих важных мероприя­тий на высоком уровне нужно, начиная со следующего года, приступить совместно с данной организацией к соответствующей подготовительной работе.

Туркменистан будет развивать отношения и с Евросоюзом, и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этом направлении следует вести работу как на двусторонней основе, так и в формате «Европа + Центральная Азия». Кроме того, нужно принимать необходимые меры для эффективной реализации подготовленных вместе с этими организациями проектов и программ.

Соответствующую деятельность наша страна ведёт и в рамках Организации исламского сотрудничества. Активно участвуя в её мероприятиях, в частности в экономических форумах, наше суверенное государство нацелено и на дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

Что касается Шанхайской организации сотрудничества, Туркменистан, не являясь её членом, систематически участвует в мероприятиях ШОС высокого уровня, а также поддерживает тесные связи по самым разным направлениям со странами, входящими в состав данной международной организации.

Наша Отчизна осуществляет широкое сотрудничество с Содружеством Независимых Государств. Будучи ассоциированным членом СНГ, Туркменистан активно участвует в его деятельности. В качестве приоритетных сфер партнёрства можно назвать такие отрасли, как транспорт, топливно-энергетический комплекс, коммуникации, производственная кооперация, торговля, инновации и новые технологии.

На прошедшем в октябре 2019 года в Ашхабаде Саммите СНГ по инициативе уважаемого Аркадага была принята Декларация «О стратегическом экономическом сотрудничестве стран-членов СНГ», что имеет большое значение. Мы должны продолжать соответствующую работу для дальнейшего развития взаимодействия с Содружеством Независимых Государств.

Плодотворный характер присущ и нашим связям с ЮНЕСКО. Туркменистан присоединился к 12 международным конвенциям и документам, обеспечивающим договорно-правовую платформу сотрудничества с этой организацией. Наша страна активно участвует в деятельности ЮНЕСКО и как член её межправительственных структур.

За прошедший период в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО были включены такие известные историко-культурные памятники нашей страны, как «Древний Мерв» и «Куняургенч», «Парфянские крепости Нисы».

В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесены «Дестанное искусство «Гёроглы», «Искусство пения и танца «куштдепди», «Туркменское национальное искусство ковроткачества» и «Ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство на нём и искусство бахши».

Помимо этого, 1 декабря нынешнего года на очередном заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия по предложению Туркменистана совместно с дружественными странами в Список нематериального культурного наследия включены «Туркменское искусство вышивки», «Традиция пересказа острословия Муллы Эфенди», а также «Шелководство и традиции использования шёлка для ткачества». Туркменистан будет и дальше стремиться наращивать сотрудничество с ЮНЕСКО.

Что касается двусторонних отношений нашего независимого государства, то здесь мы, руководствуясь национальными интересами и нейтральным внешнеполитическим курсом, ведём со всеми государствами взаи­мовыгодное и равноправное политическое, экономическое и культурное сотрудничество.

Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договорённостей о значительном наращивании партнёрства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины.

Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с Соединёнными Штатами Америки. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями. Мы должны принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.

Одним из надёжных и стратегических парт­нёров Туркменистана является Китайская Народная Республика. За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям.

Считаю необходимым принять меры для развития и наращивания многосторонних отношений с этим дружественным госу­дарством.

Центральноазиатские страны – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – являются нашими соседями и друзьями. Отношения с этими государствами выступают одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.

За несколько последних лет наше двустороннее и многостороннее сотрудничество вышло на качественно высокий уровень. В текущем году с главами этих государств мы несколько раз встречались в рамках двусторонних и многосторонних мероприятий. В ходе переговоров были достигнуты важнейшие договорённости между Туркменистаном и странами Центральной Азии, выдвинуты соответствующие предложения.

Иран и Афганистан являются нашими сопредельными государствами. Сотрудничество с этими странами развивается конструктивно. В частности, с Исламской Республикой Иран принимаются меры для развития партнёрства в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, и других.

Во внешней политике Туркменистана большое значение придаётся также сотрудничеству с Турецкой Республикой. Дружественные и братские отношения с этим государством крепнут и расширяются с каждым годом. Наше стратегическое двустороннее партнёрство мы будем и далее совершенствовать по всем направлениям.

Стабильны наши отношения с Бела­русью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими государствами, мы стремимся к обогащению сотрудничества новым содержанием. Мы и впредь должны принимать необходимые меры для расширения и углубления взаимодействия с этими странами.

Одним из ключевых направлений для нас является и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы планируем наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами

региона.

Плодотворно осуществляется партнёрство и с прикаспийскими государствами. 29 июня этого года мы провели в Ашхабаде на высоком уровне Шестой Каспийский Саммит. Думаю, что рассмотренные в ходе встречи вопросы и достигнутые договорённости будут способствовать ещё более тесному сотрудничеству между прикаспийскими государствами.

Отношения между Туркменистаном и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности нашего государства. Считаю необходимым активизировать взаимодействие с этими странами.

Туркменистан придаёт большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с этим мы должны наращивать многоплановые отношения с Королевством Саудовская Аравия, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн, Государством Катар, Государством Кувейт и Султанатом Оман.

Расположенным в Ближневосточном регио­не государствам Израиль и Палестина мы также уделяем большое внимание и должны сделать всё возможное для наращивания сотрудничества с этими странами в будущем.

Туркменистан будет наращивать взаимодействие и с африканскими странами. Для реализации данного направления нашей внешней политики следует и впредь устанавливать дипломатические отношения с государствами Африканского континента.

Мы прилагаем большие усилия и для развития международных экономических отношений нашей страны. Стремимся к обес­печению более широкого участия в системе мирохозяйственных связей. В этих целях мы стремимся к наращиванию сотрудничества с различными государствами и международными финансово-экономическими организациями и структурами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Ведётся целенаправленная работа для вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. В феврале текущего года Туркменистану был присвоен статус присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к ВТО. Полностью выполняя все предъявляемые требования относительно членства нашей страны в этой организации, необходимо продолжить работы и меры в этом направлении.

Хочу особо акцентировать ваше внимание на развитии парламентской дипломатии. Мы должны продолжить активное наращивание межпарламентских отношений с различными государствами мира. Достигнутый в этом году опыт межпарламентского сотрудничества показал, что парламентской дипломатии принадлежит большое будущее.

Говоря об этом, необходимо упомянуть визиты Аркадага в Японию, Российскую Федерацию, Республику Корея, а также визиты в нашу страну спикеров парламентов Турции и Азербайджана, проведённый в Ашхабаде первый Межпарламентский форум «Центральная Азия + Россия».

Уважаемые участники заседания!

В реализации внешнеполитической стратегии нашего государства мы, безусловно, придаём большое значение дипломатической службе нашей страны.

Поэтому всегда уделяем особое внимание вопросам улучшения финансовых и материально-технических условий наших дипломатических и консульских ведомств в зарубежных государствах. Эту работу необходимо не просто держать в центре внимания, но продолжать и совершенствовать.

Наше государство и Правительство будет и впредь прилагать максимум усилий для реализации на высоком уровне конструктивного и взвешенного внешнеполитического курса, существенного приумножения международного авторитета нашей страны и дальнейшего наращивания взаимовыгодных и равноправных партнёрских отношений с различными государствами и международными организациями. ///nCa, 10 декабря 2022 года