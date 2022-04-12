В Туркмено-российском партнерстве возникают новые возможности

Эльвира Кадырова

Заместители Министров иностранных дел России и Туркменистана провели консультации

В рамках состоявшейся 8-9 апреля с.г. в Ашхабаде встречи сопредседателей российско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошли консультации заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана В.С.Хаджиевым.

В ходе обмена мнениями сторонами была дана высокая оценка уровню двустороннего взаимодействия между Россией и Туркменистаном, достигнутому за 30 лет после установления дипломатических отношений, юбилей которых был отмечен 8 апреля с.г. Была подчёркнута важность дальнейшего наращивания дружественных связей между странами в различных областях, в т.ч. по межмидовской линии.

Стороны также поделились оценками ситуации в различных регионах на постсоветском пространстве, в т.ч. в Центральной Азии и на Каспии. Решено продолжить регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран в духе дружбы и стратегического партнёрства. ///МИД России

Россия готова закупать у Туркменистана продовольствие и текстиль, а поставлять нефтегазовое оборудование

Товарооборот между Россией и Туркменистаном в январе 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 76,6 % и достиг 52,2 млн долларов США. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач на встрече сопредседателей Российско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По оценке Вольвача, Туркменистан и Россия имеют «перспективы по развитию взаимных поставок: из Туркменистана – продовольствия и текстильной продукции, из России – нефтегазового оборудования, машино-технической продукции, в том числе для реализации инфраструктурных проектов».

Он также отметил важность создания новых каналов экспорта и импорта, развития транспортных коридоров, в том числе в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», а также создание благоприятного режима для перевозок грузов в приоритетных направлениях.

В свою очередь, туркменская сторона выразила заинтересованность в участии в логистическом проекте по ускоренным поставкам продовольствия «Агроэкспресс», в котором участвуют Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.

Челябинская область предлагают экспортировать в Туркменистан промтовары и автотехнику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в составе крупной российской делегации посетил Ашхабад.

Российская делегация провела встречи в различных министерствах и ведомствах Туркменистана. Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах торговли и грузоперевозок, энергетики, строительства, а также необходимость укрепления деловых связей и культурных контактов.

Глава Челябинской области, в частности, представил свои предложения по наращиванию деловых контактов Туркменистана. Он отметил, что Челябинская область известна в мире как крупный металлургический и машиностроительный центр. Кроме того, этот регион лидирует по объемам агропроизводства и выпуску продукции газовой отрасли – от оборудования для разведки и разработки месторождений до инжиниринга и нефтесервисных услуг.

Челябинская область может поставлять в Туркменистан:

трубы для строительства газопровода ТАПИ,

электротехническое оборудование, в том числе электроизоляторы, арматуру, опоры для линий электропередачи

дорожную технику под маркой «ЧТЗ», «ДСТ-Урал»,

увеличение экспорта автомобилей марки «Урал»

металлургическую, машиностроительную продукцию;

сельскохозяйственные товары, в том числе макаронные изделия, муку, крупы, подсолнечное масло и многое другое.

Пол словам Текслера, Челябинская область готова выступить подрядчиком по проектированию, подбору оборудования, производству для любого промышленного предприятия, металлургического завода Туркменистана.

«Мы заинтересованы в расширении по транспортному коридору и также участвуем в формировании новых связей в рамках проекта «Север — Юг», – заявил губернатор Челябинской области.

В связи с озвученными предложениями и с учетом большого интереса челябинских предприятий к сотрудничеству с партнерами из Туркменистана, Текслер обратился с просьбой согласовать визит бизнес-делегации Челябинской области в Туркменистан.

В ходе визита в Ашхабад губернатор встретился с вице-премьером Чарымыратом Пурчековым (энергетика, промышленность, строительство). На встрече были обсуждены вопросы возведения металлургического завода, поставок оборудования для строительства кольцевой ЛЭП Туркменистане, а также возможность поставки труб для коммунального сектора.

На встрече с вице-премьером Шахымом Абдрахмановым (нефть и газ), стороны обсудили поставку строительной и нефтегазовой техники, а также трубной продукции. /// nCa, 12 апреля 2022 г.