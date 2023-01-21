Ассоциация «Туркмен Логистика» и её члены приняли участие на туркмено-российском бизнес-форуме

19-20 января 2023 года состоялся туркмено-российский бизнес-форум, который стал очередным значимым шагом в налаживании плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

На бизнес-встрече между представителями отраслевых ведомств, крупных производственных структур и предпринимательских компаний двух стран состоялся обмен мнениями и предложениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации, строительного производства, инновационных и информационных технологий, транспорта и логистики, сельского хозяйства, экспорта продовольственной продукции.

В рамках бизнес-форума состоялся круглый стол по вопросам туркмено-российского сотрудничества в транспортной сфере. Отдельными темами встречи стали налаживание сотрудничества в сфере морского транспорта и транзитные возможности Туркменбашинского международного морского порта, а также его роль в международном транспортном коридоре «Север-Юг».

На встрече с докладом о деятельности Ассоциации «Туркмен Логистика» выступил заместитель председателя Ассоциации.

На 2-ой день бизнес-форума были проведены многочисленные B2B встречи транспортно-логистической отрасли, где руководители и представители компаний-членов Ассоциации «Туркмен Логистика», а также руководители и представители государственных учреждений и компаний Российской Федерации встретились для обсуждения приоритетных направлении в целях налаживания новых плодотворных двусторонних сотрудничеств.

В ходе встреч были проанализированы пути вывода на новый уровень отношений в различных областях двустороннего сотрудничества.///nCa, 21 января 2023 г (в партнерстве с Ассоциацией «Туркмен Логистика»)