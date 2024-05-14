На первом заседании конференции «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего» Туркменистан обозначил приоритетные области сотрудничества с ЕС,

Конференция приурочена к визиту в Туркменистан Специального представителя Европейского союза по Центральной Азии г-жи Тери Хакалы.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и г-жа Хакала выступили на церемонии открытия и ответили на некоторые вопросы посла Европейского союза в Туркменистане г-жи Беаты Пексы.

Мередов, отвечая на вопрос о приоритетах Туркменистана в сотрудничестве с ЕС, сказал, что образование всегда было и будет высокоприоритетной сферой. Он отметил, что именно в этой долгое время существует очень плодотворное сотрудничество.

Он добавил, что наращивание потенциала имеет важное значение в рамках сотрудничества.

Мередов подчеркнул, что безопасность также является важной сферой.

Безопасность неделима, сказал министр. Глобальная безопасность, региональная безопасность и национальная безопасность взаимосвязаны.

Мередов также отметил, что Туркменистан всегда выступает за глобальный мир и безопасность. По его словам, для Туркменистана важно сотрудничать и обмениваться опытом в этой области.

«В рамках своих возможностей мы вносим вклад в борьбу с терроризмом, глобальной преступностью и незаконным оборотом наркотиков», – продолжил он, добавив, что Туркменистан заинтересован в продолжении сотрудничества в рамках существующих договоренностей.

Мередов указал на необходимость систематического и структурного диалога для обеспечения глобальной безопасности.

Он упомянул изменение климата как область, заслуживающую более высокого приоритета для сотрудничества и подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс и транспорт, очевидно, являются областями, в которых взаимодействие будет развиваться на приоритетной основе.

Поимом того, министр выделил вопросы развития экономики замкнутого цикла в качестве важной области партнерства. /// nCa, 14 мая 2024 г.