МИД России – о текущем состоянии туркмено-российских отношений

Сегодня, 6 декабря в Москве состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, прибывшем в Россию для участия в 12-м заседании Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В связи с этим, МИД России опубликовал обзор текущего состояния туркмено-российских отношений. Ниже приводится текст данного пресс-релиза:

Туркменистан является стратегическим партнером России в центральноазиатском регионе. Подписанная в ходе официального визита Президента Туркменистана С.Г.Бердымухамедова в Российскую Федерацию 10 июня 2022 г. Декларация об углублении стратегического партнерства между двумя странами подтвердила обоюдный настрой на укрепление и расширение многопланового сотрудничества. Российско-туркменистанские отношения характеризуются доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, динамично развиваются в различных сферах. Залогом этого являются общее историческое прошлое и совпадающие коренные интересы народов двух стран.

В ходе переговоров С.В.Лаврова и Р.О.Мередова предполагается обмен мнениями по актуальным темам многопланового сотрудничества с упором на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную и образовательную сферы. Ожидается обзор актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию в Афганистане, а также обсуждение взаимодействия на различных многосторонних площадках, прежде всего в СНГ, форматах «ЦА5+Россия» и «каспийской пятерки», ООН.

Сотрудничество между Россией и Туркменистаном поступательно развивается в непростых внешних условиях. Поддерживаются регулярные контакты между правительствами, министерствами и ведомствами, парламентами, региональными органами власти и деловыми кругами.

Россия входит в число наиболее значимых торговых партнеров Туркменистана. За восемь месяцев 2022 г. объем товарооборота достиг 474,8 млн долл. США, российский экспорт в Туркменистан составил 357,8 млн долл. США, импорт из Туркменистана в Россию – 117,0 млн долл. США. С апреля 2019 г. ПАО «Газпром» возобновило закупки туркменского природного газа, объемы поставок которого ежегодно растут. На рынке страны работают десятки крупных российских экономоператоров, среди которых «КАМАЗ», «Татнефть», «Возрождение».

Значительный резерв российско-туркменистанского экономического сотрудничества заложен в межрегиональных связях. Наибольшую активность на туркменистанском направлении сегодня проявляют Татарстан, Астраханская и Челябинская области, Санкт-Петербург.

Важную роль в углублении двусторонних хозяйственных связей выполняет Межправительственная Российско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). Сопредседатели МПК – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчук и Заместитель Председателя Кабинета министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов – регулярно «сверяют часы» по наиболее актуальным сюжетам экономической повестки дня (встречи сопредседателей проходили 8 апреля и 15 ноября 2022 г.). В рамках МПК функционирует Группа высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, осуществляющая работу по координации двусторонних деловых связей, созданию благоприятного бизнес-климата для российских и туркменистанских компаний.

Москва и Ашхабад тесно взаимодействуют в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. Туркменистан в числе первых зарегистрировал на своей территории российские противокоронавирусные препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». В прошлом году в Ашхабад были поставлены 330 тысяч комплектов вакцины «Спутник V», а в январе 2022 г. – 800 тысяч доз «Спутник Лайт», из которых 300 тысяч предоставлены на безвозмездной основе.

Существенной частью российско-туркменистанских отношений остаются гуманитарные связи, контакты в культурной, образовательной и научной сферах. Они способствуют упрочению дружбы и взаимопонимания между двумя народами. В российских вузах обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана. Наиболее востребованными туркменской молодежью являются учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Твери. Стороны прорабатывают вопрос открытия в Ашхабаде Российско-Туркменского университета.

В столице Туркменистана с 2002 г. функционирует Совместная Российско-Туркменская средняя общеобразовательная школа имени А.С.Пушкина. Высокие стандарты обучения позволяют ее выпускникам выдерживать вступительные экзамены в ведущих вузах России и Туркменистана. Рассматривается возможность строительства дополнительного корпуса школы для обучения младших классов.

В 2023 г. планируется провести ряд ранее отложенных мероприятий в области культуры, включая перекрестные дни культуры, неделю российского кино в Туркменистане, обменные гастроли ведущих театров».

///nCa, 6 декабря 2022 г.