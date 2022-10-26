В декабре в Москве состоится заседание Туркмено-Российской совместной комиссии

В декабре текущего года в Москве состоится заседание межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщалось на встрече министра внешних связей Астраханской области Владимира Головкова с Консулом Туркменистана в Астрахани Нуры Голлыевым.

По словам Головкова, представители Астраханской области готовы на встрече вместе с туркменской стороной обсудить возможность подписания документов, которые способствовали бы развитию двухсторонних торгово-экономических отношений.

В ходе встречи туркменского дипломата с главой министерства внешних связей Астраханской области обсуждались перспективы создания логистического центра Туркменистана, открытия судоходных линий между портами Оля и Туркменбаши, увеличение объёмов торговли, сотрудничество в сфере судостроения.

Работа по реализации совместных проектов осуществляется в рамках Соглашения между Правительством Астраханской области и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничеств от 2008 года.

В текущем году в рамках первого официального визита в Россию Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова было подписано Соглашение о сотрудничестве между администрациями Астраханской области Балканского велаята и Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Астраханью и Туркменбаши.

По мнению Головкова наращиванию взаимного товарооборота будет способствовать открытие логистического центра Туркменистана в астраханской портовой особой экономической зоне.

Активно прорабатываются вопросы налаживания регулярных судоходного сервиса между портами Оля и Туркменбаши, сотрудничества в сфере судостроения, включающего, в том числе, обучение и переподготовку специалистов для судостроительных предприятий.

Собеседники также обсудили перспективы запуска авиасообщения между Астраханью и Туркменбаши, реализации совместных проектов в сферах образования, культуры, туризма.

«На недавно проходившем в Астане первом саммите «Центральная Азия – Россия» Президент нашей страны многоуважаемый Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придаёт большое значение развитию сотрудничества с Астраханской областью, – сказал Нуры Голлыев.

Консул напомнил о том, что туркменский лидер считает необходимым сосредоточить усилия на активизацию работы транспортного коридора «Север – Юг» и заявил, что Туркменистан, как страна, по территории которой обеспечивается кратчайший путь к Персидскому заливу, к портам Ирана и оттуда – в Индию, готов приступить к реализации этого проекта.///nCa, 26 октября 2022 г.