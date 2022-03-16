Туркменистан на этой неделе переживает переходный период – президент и избранный президент провели телефонные переговоры с мировыми лидерами – на совместном заседании кабинета министров обсуждены результаты выборов и подготовка к церемонии инаугурации

Доклад nCa

На этой неделе Туркменистан переживает переходный период. Эстафета власти перейдет от президента к избранному президенту в субботу, 19 марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах, набрав 72,97% голосов. Президентские выборы состоялись 12 марта 2022 года.

Срочные новости: Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркменистане

http://www.newscentralasia.net/2022/03/15/serdar-berdimuhamedov-oderjal-pobedu-na-prezidentskih-vyborah/

Во вторник, 15 марта 2022 года, после объявления результатов выборов, президент Гурбангулы Бердымухамедов и избранный президент Сердар Бердымухамедов провели телефонный разговор с рядом мировых лидеров, в частности это:

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев

В ходе каждых переговоров Президент Бердымухамедов сообщал о том, что Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах. Он также рассказал собеседникам о том, что продолжит свою деятельность в качестве председателя Халк Маслахаты (Народного совета).

В беседе с каждым мировым лидером президент Туркменистана высоко оценил прочное и базирующееся на широком фундаменте партнерство, которое продолжает развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он поблагодарил глав государств и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжено.

Генеральный секретарь ООН и главы всех братских стран поздравили президента Туркменистана с успешными президентскими выборами, прошедшими в прозрачной обстановке.

Затем, в ходе разговора избранный президент Сердар Бердымухамедов брал трубку и благодарил каждого мирового лидера за долгосрочное и весьма продуктивное партнерство с Туркменистаном.

В свою очередь, мировые лидеры заверили, что братское сотрудничество будет развиваться и достигнет новых высот.

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Совместное заседание кабинета министров и Совета государственной безопасности состоялось 15 марта 2022 года.

Председатель избирательной комиссии Гульмурат Мурадов проинформировал об итогах президентских выборов.

[О подробностях президентских выборов и их результатах сообщалось ранее nCa. Ред.]

Президент от имени всего правительства поблагодарил избирательную комиссию за напряженную работу по организации президентских выборов.

Он попросил Мурадова проанализировать весь процесс, чтобы определить, есть ли какие-либо недостатки или какие-либо аспекты, которые не соответствуют лучшим международным практикам.

Председатель Меджлиса г-жа Гульшат Мамедова заявила, что нынешние выборы прошли в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Туркменистана, демократически, организованно, в атмосфере широких альтернатив и прозрачности. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов, проводились на плановой основе. Важную роль в этой общественно-политической кампании сыграла скоординированная деятельность государственных органов и общественных объединений.

От имени членов Меджлиса и Халк маслахаты (Народного Совета) она поздравила избранного Президента Сердара Бердымухамедова. Она пожелала ему больших успехов в продолжении государственного курса, проводимого Героем-Аркадагом и направленного на то, чтобы вывести Родину на новые рубежи развития.

Вице-премьер Рашид Мередов (иностранные дела), выступая от имени команды кабинета министров, подчеркнул важность политического заявления Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты о создании необходимых условий и возможностей для широкого участия молодого поколения лидеров в управлении страной, основываясь на многовековых обычаях, традициях, богатом культурном и духовном наследии народа.

Он упомянул, что зарубежные СМИ, в частности ИТАР-ТАСС, AP, AFP, nCa, Reuters, TRT, TRT World, интернет-газета Turkmenistan.ru , газета “Заман” и журнал “Атаватан Туркменистан” широко освещали президентские выборы.

Мередов сообщил, что в ходе брифингов и интервью для прессы представители авторитетных организаций, международные наблюдатели и иностранные журналисты высоко оценили уровень организации выборов Президента Туркменистана.

От имени кабинета министров и дипломатической службы он поздравил новоизбранного президента Туркменистана.

Он заверил, что члены правительства и впредь будут прилагать все усилия для реализации принятых национальных стратегий и программ, для решения всех поставленных конкретных задач, направленных на дальнейшее процветание Отечества и благополучие народа.

Вице-премьер по вопросам безопасности и секретарь совета государственной безопасности Аманов сообщили, что для проведения выборов были приняты комплексные меры.

От имени вооруженных сил и правоохранительных органов он поздравил новоизбранного президента. Аманов заверил, что вооруженные силы и правоохранительные органы и впредь будут прилагать все усилия для обеспечения мира и спокойствия в стране, нерушимости границ независимого нейтрального Туркменистана, строгого соблюдения законности и порядка.

Избранный президент Сердар Бердымухамедов выступил с короткой речью. Он поблагодарил всех, кто принял участие в организации выборов, и граждан, проголосовавших за него.

Отметив огромную работу, проделанную лидером нации Гурбангулы Бердымухамедовым по укреплению экономической мощи независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, повышению его международного авторитета, новоизбранный Президент страны подчеркнул, что на новом историческом этапе развития Отечества – “Возрождение новой эры могущественного государства” – поставлены большие задачи, которые подробно изложены в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», принятой на историческом заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша.

Он заявил, что курс развития, сформированный за 30-летний период священной независимости Родины, будет продолжен, а также в будущем будут осуществлены начатые преобразования в политической, экономической, социально-культурной сферах, будут приняты меры для успешной реализации программ, направленных на обеспечение высокого уровня жизни населения.

Сердар Бердымухамедов заверил собравшихся и всех граждан Туркменистана, что приложит все свои силы, способности, знания и опыт, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие. В этой связи было отмечено, что будет проведена работа, направленная на обеспечение мира и безопасности независимого нейтрального Туркменистана, содействие торжеству мира и взаимопонимания на планете, а также процветанию Отечества и обеспечению благополучной и счастливой жизни народа.

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Президент Бердымухамедов поздравил новоизбранного президента и дал ему несколько советов.

Он сказал, что победа – результат доверия, проявленного народом, а доверие народа свято и должно быть оправдано.

«Для этого прежде всего нужно безмерно любить Отчизну и родной народ. Жить, постоянно проявляя заботу о народе, все силы направить на защиту его интересов. При необходимости должен быть готов отдать жизнь за свою Родину и народ», – сказал Бердымухамедов.

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После перерыва в ходе заседания была обсуждена подготовка к церемонии инаугурации нового президента.

Было решено, что церемония состоится 19 марта 2022 года во дворце Рухыет. [Ранее было объявлено, что церемония пройдет в двух частях, сначала во дворце Огузхана, а затем в Центре приемов. Смена места проведения, скорее всего, связана с ожидаемой дождливой погодой. Ред.]

Для организации церемонии была создана государственная комиссия. /// nCa, 16 марта 2022 года