News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Результаты парламентских выборов в Туркменистане можно ожидать через 3-4 дня – ЦИК

Результаты парламентских выборов в Туркменистане можно ожидать через 3-4 дня – ЦИК

By

Председатель избирательной комиссии Туркменистана Гульмурат Мурадов заявил СМИ 27 марта 2023 года, что результатов состоявшихся вчера парламентских выборов можно ожидать в течение трех-четырех дней.

Обращаясь к переполненному залу журналистов, Мурадов сообщил, что подсчет голосов начался вчера сразу после закрытия избирательных участков.

По его словам, избирательная комиссия работала круглосуточно в течение последнего месяца, чтобы оказать поддержку деятельности кандидатов, электорату и всему процессу проведения выборов.

Он поблагодарил миссии наблюдателей международных и региональных организаций и представителей дружественных стран за их участие в выборном процессе. Слова благодарности были также озвучены в адрес средств массовой информации.

После пресс-конференции председателя избирательной комиссии Туркменистана главы миссий наблюдателей СНГ и ШОС также провели собственные брифинги для прессы, выразив удовлетворение тем, насколько открыто и прозрачно прошли выборы. /// nCa, 27 марта 2023 года

 

Related posts:

  1. Туркменистан отправился на выборы – явка избирателей на парламентских выборах превысила 91%
  2. Молодежь как часть электората может сыграть решающую роль на парламентских выборах в Туркменистане
  3. ЦИК представил сведения об участии женщин в избирательном процессе в Туркменистане
  4. Глава Миссии наблюдателей СНГ встретился с руководителем ЦИК Туркменистана – состоялись встречи с политическими партиями – подготовлен промежуточный отчет по избирательному процессу
  5. Миссии зарубежных наблюдателей продолжают мониторить подготовку к парламентским выборам в Туркменистане
  6. В Туркменистане началось досрочное голосование по парламентским выборам
  7. Замгенсекретаря СНГ находится с рабочим визитом в Туркменистане
  8. Туркменистан на этой неделе переживает переходный период – президент и избранный президент провели телефонные переговоры с мировыми лидерами – на совместном заседании кабинета министров обсуждены результаты выборов и подготовка к церемонии инаугурации
  9. Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления
  10. О том, почему Эбрахим Раиси победил на президентских выборах в Иране и чего можно ожидать в период его президентства
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan