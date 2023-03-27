Результаты парламентских выборов в Туркменистане можно ожидать через 3-4 дня – ЦИК

Председатель избирательной комиссии Туркменистана Гульмурат Мурадов заявил СМИ 27 марта 2023 года, что результатов состоявшихся вчера парламентских выборов можно ожидать в течение трех-четырех дней.

Обращаясь к переполненному залу журналистов, Мурадов сообщил, что подсчет голосов начался вчера сразу после закрытия избирательных участков.

По его словам, избирательная комиссия работала круглосуточно в течение последнего месяца, чтобы оказать поддержку деятельности кандидатов, электорату и всему процессу проведения выборов.

Он поблагодарил миссии наблюдателей международных и региональных организаций и представителей дружественных стран за их участие в выборном процессе. Слова благодарности были также озвучены в адрес средств массовой информации.

После пресс-конференции председателя избирательной комиссии Туркменистана главы миссий наблюдателей СНГ и ШОС также провели собственные брифинги для прессы, выразив удовлетворение тем, насколько открыто и прозрачно прошли выборы. /// nCa, 27 марта 2023 года