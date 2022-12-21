Главы МИД Ирана и Туркменистана провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его туркменский коллега Рашид Мередов вчера вечером провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество между Тегераном и Ашхабадом, а также региональные события.

Амирабдоллахиан поздравил Мередова с годовщиной нейтралитета Туркменистана.

Далее он затронул вопросы сотрудничества между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес, назвав важным транзит и передачу туркменского газа через иранскую территорию.

Стороны также обсудили договоренность о проведении заседания совместной экономической комиссии в начале 2023 года.

Как подчеркнул Мередов, Туркменистан не имеет никаких ограничений для расширения отношений с Исламской Республикой Иран.

Мередов также назвал важным сотрудничество между Тегераном и Ашхабадом в рамках международных организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и Организация исламского сотрудничества.

Глава МИД Туркменистана вновь осудил террористический акт в мавзолее Шах Чераг в иранском городе Шираз. Мередов также объявил о готовности своей страны к сотрудничеству с Ираном в борьбе с терроризмом в соответствии с нормами международного права. ///МИД Ирана, 20 декабря 2022 года