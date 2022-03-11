Туркменистан – все готово к президентским выборам – новый президент примет присягу 19 марта 2022 года

Президентские выборы в Туркменистане состоятся завтра (12 марта 2022 года). Президент Бердымухамедов провел совместное онлайн-заседание кабинета министров и Государственного совета безопасности в четверг, 10 марта 2022, для рассмотрения состояния готовности к выборам.

Руководители различных сфер экономики представили свои доклады и президент прокомментировал их.

Ниже приводится краткое содержание материалов совместного заседания кабинета министров и Государственной совета безопасности:

Кандидатам на президентских пост была предоставлена равная возможность донести свою программу до избирателей, в основном через печатные и электронные средства массовой информации Туркменистана.

Обе палаты Милли генгеша (Национального совета) – Меджлис (парламент) и Халк маслахаты – сыграли активную роль в подготовке и содействии проведению выборов.

Расходы на агитационную кампанию кандидатов и проведение выборов, включая печать избирательных бюллетеней, создание избирательных участков, другие организационные и материальные расходы, были покрыты из государственного бюджета Туркменистана. Освещение в средствах массовой информации и пребывание иностранных наблюдателей и средств массовой информации также финансируется государством.

Нефтегазовый сектор организовал помещения для голосования примерно для 7000 своих сотрудников, которые не могут покинуть свое рабочее место в день выборов.

Агропромышленный комплекс установил 19 избирательных пунктов для работников сельскохозяйственных предприятий, которые не могут прийти на избирательные участки для голосования.

В целях проведения этого важного политического мероприятия на высоком уровне на предприятиях и в учреждениях строительно-промышленного комплекса создано 10 избирательных участков, для работников, которые не могут покинуть свои проектные площадки или объекты, имеющие решающее значение, такие как электростанции.

Частное предприятие Aýdyň gijeler ES предоставило дезинфекционные туннели для избирательных участков.

Национальные средства массовой информации обеспечат прямые трансляции в течение всего дня выборов.

Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением заболеваний приняла необходимые профилактические меры.

Для проведения выборов создано 2600 избирательных участков, в том числе 364 в Ахалском велаяте, (30 из них будут работать онлайн), 272 – в Балканском велаяте, 523 – в Дашогузском велаяте (30 из них будут работать онлайн), 559 – в Лебапском велаяте, 549 – в Марыйском велаяте и 310 – в Ашхабаде.

Министерство иностранных дел Туркменистана открыло 41 избирательный участок в 30 странах.

2620 представителей политических партий и общественных объединений зарегистрированы в качестве национальных наблюдателей.

В число иностранных наблюдателей, наблюдающих за президентскими выборами, входят делегации СНГ, Организации тюркских государств, ШОС, ОИС и некоторых соседних стран.

В контексте подготовки к выборам в столице при содействии Центра ОБСЕ в Ашхабаде и соответствующих структур ООН были проведены встречи и семинары, в которых приняли участие представители государственных учреждений и общественных организаций Туркменистана.

Были приняты меры для обеспечения бесперебойного движения транспорта в день выборов, чтобы избиратели могли добраться до избирательных участков.

Мобильные пункты питания будут расположены рядом с избирательными участками, чтобы познакомить наблюдателей за выборами и СМИ с национальной кухней Туркменистана.

Правоохранительные органы окажут всестороннюю поддержку проведению выборов открытым и прозрачным образом.

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Туркменистана – www.saylav.gov.tm – обеспечит прямую трансляцию голосования. С этой целью к избирательным участкам была подведена волоконно-оптическая связь и установлены веб-камеры.

* * *

Избирательная кампания официально завершилась. Сегодня (11 марта 2022 года) – “день тишины”.

* * *

В ходе совместного заседания кабинета министров и Государственного Совета безопасности было заявлено, что церемония инаугурации новоизбранного президента состоится 19 марта 2022 года в дворцовом комплексе Огузхан. Затем торжественные мероприятий продолжатся Центре Приемов. /// nCa, 11 марта 2022 г.