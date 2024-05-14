В Бельгии запущена образовательная программа Евросоюза для молодых дипломатов из Центральной Азии

13 мая 2024 года в Брюгге, Бельгия, состоялось масштабное мероприятие: запуск новой образовательной программы Европейским колледжем при поддержке Европейской службы внешних действий. Эта программа, нацеленная на молодых дипломатов из Центральной Азии, призвана укрепить образовательные и дипломатические связи между регионами, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Программа разработана с участием ведущих европейских учебных заведений и предполагает двухнедельное обучение участников в рамках изучения деятельности институтов Европейского Союза. Основной целью инициативы является не только способствование взаимопониманию, но и углубление механизмов сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии.

На церемонии открытия выступил посол Туркменистана Сапар Пальванов, который подчеркнул критическую важность программы в текущем контексте укрепления межрегиональных связей. По его словам, этот период истории уникален для создания и укрепления новых механизмов сотрудничества. Посол также выразил готовность Туркменистана продолжать поддержку этой программы и способствовать её дальнейшему развитию.

Особое внимание на мероприятии было уделено обсуждению будущего образовательных программ и их роли в развитии дипломатических отношений. В разговорах с Федерико Могерини, директором Европейского колледжа (бывший верховный представитель ЕС), и Люком Девином, региональным директором Европейской службы внешних действий, обсуждались перспективы расширения сотрудничества.

Эта инициатива станет значимым шагом в углублении образовательных и культурных связей между Центральной Азией и Европейским Союзом, способствуя развитию культурного обмена и укреплению дипломатических отношений между регионами. ///nCa, 14 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)