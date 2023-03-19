Свыше 75 тысяч граждан Туркменистана впервые воспользуются избирательным правом

Количество молодых избирателей в Туркменистане, которым исполнилось 18 лет и которые будут голосовать впервые на предстоящих парламентских выборах, составляет 75 606 человек, сообщает Центральная Комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Согласно отчету ЦИК о подготовке к выборам депутатов Меджлиса Туркменистана, членов халк маслахаты велаятов, этрапов, городов и генгешей, которые состоятся 26 марта, по состоянию на 12 марта 2023 года по стране зарегистрировано 3.496.475 избирателя.

Число избирателей старше семидесяти лет составляет 75 500 человек. Избирателям, которые не могут прийти на избирательный участок из-за инвалидности, будет предоставлена возможность проголосовать дома.

В зарубежных странах проголосуют 13078 избирателей.

В стране было образовано 7222 избирательных округа, в том числе:

125 избирательных округов по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана, по выборам членов халк маслахаты велаятов и города Ашхабада

240 избирательных округа – по выборам членов халк маслахаты этрапов

960 избирательных округов – в 49 этрапах и городах с правами этрапов

5897 избирательных округов – по выборам членов генгешей в 572 генгеши

До сегодняшнего дня создано всего 2644 избирательных участка, в том числе, по Ахалскому велаяту 365, по Балканскому велаяту 272, по Дашогузскому велаяту 536, по Лебапскому велаяту 567, по Марыйскому велаяту 550, по городу Ашхабаду создано 312 избирательных участка. А также, при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом, для проведения голосования создано 42 избирательных участка.

Более 23000 членов избирательных комиссий обеспечивают организационную работу по проведению выборов. Срок полномочий всех избирательных комиссий 5 лет.

Центральной избирательной комиссией по выборам были составлены и изданы 12 руководств, памяток. Некоторые из них были изданы на двух языках – туркменском и русском, некоторые на трех языках – туркменском, русском, английском. Руководства предназначены для избирательных комиссий разных уровней, представителей средств массовой информации, международных и национальных наблюдателей, а также для заинтересованных граждан.

Агентство “Туркменсвязь” оказывает поддержку по оснащению 240 избирательных участков видеокамерами. Голосование будет транслироваться в прямом эфире на сайте Центральной избирательной комиссии 26 марта с 7:00 до 19:00.

На сегодняшний день от политических партий и общественных объединений назначено 2855 национальных наблюдателей. Среди них 594 национальных наблюдателя от Демократической партии, 307 от партии Промышленников и предпринимателей, 408 от Аграрной партии, 600 от Профсоюзов, 302 от Женской организации, 570 от Молодежной организации, 21 от гражданских групп и 53 от кандидатов.

За ходом проведения выборов будут следить представители международных организаций, таких как ООН, Содружества Независимых Государств, Организация Тюркских Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе. Также прибудут представители СМИ из зарубежных стран.

Долгосрочная рабочая группа Содружества Независимых Государств и экспертная группа Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ начали наблюдение за подготовкой к выборам в первой половине марта.

В депутаты Меджлиса Туркменистана зарегистрировано 258 кандидатов, в том числе:

• от Демократической партии Туркменистана 97,

• от партии Промышленников и предпринимателей Туркменистана 27,

• от Аграрной партии Туркменистана 51,

• от групп граждан 83 кандидата было выдвинуто в депутаты Меджлиса Туркменистана.

В члены халк маслахаты велаятов и города Ашхабада выдвинуто – 515 кандидатов, в члены халк маслахаты этрапов, городов – 2001 кандидат и в члены Генгешей – 12098 кандидатов.

По всем выборам количество выдвинутых кандидатов составило 14872 человека, то есть на одно место будут претендовать два и три кандидата.

Досрочное голосование стартовало 16 марта. ///nCa, 19 марта 2023 г.