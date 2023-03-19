Президент Туркменистана проведет встречу с Эмиром Катара 20 марта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проведет встречу в Дохе с Эмиром Катара Шейхом Тамим бен Хамад Аль Тани в понедельник, 20 марта 2023 года, сообщают катарские сми.

Стороны обсудят двусторонние отношения и пути их укрепления, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам переговоров в верхах ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Ранее в пятницу на заседании Кабинета министров Туркменистана сообщалось, что в рамках предстоящего визита планируется открытие в Дохе Посольства Туркменистана в Государстве Катар.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в ноябре 1996 года. За последние годы между двумя странами было осуществлено 5 визитов на высшем уровне. ///nCa, 19 марта 2023 г.