Миссии зарубежных наблюдателей продолжают мониторить подготовку к парламентским выборам в Туркменистане

Миссия наблюдателей от СНГ и ОБСЕ продолжают мониторить процесс подготовки к парламентским выборам в Туркменистане, которые состоятся в воскресенье, 26 марта.

Так, завершилось формирование миссии наблюдателей от СНГ. В её составе аккредитованы 49 наблюдателей, представляющие государства Содружества, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет СНГ.

В ходе мониторинга избирательной кампании наблюдатели от СНГ продолжают ознакомление с работой участковых избирательных комиссий. В этих целях члены Штаба Миссии 16 – 17 марта посетили ряд избирательных участков Ашхабада и Марыйского велаята. Особое внимание уделялось работе участковых комиссий со списками избирателей, а также досрочному голосованию, которое началось 16 марта, сообщает Штаб Миссии наблюдателей СНГ.

Кроме того, члены миссии провели встречи с руководством Верховного Суда, Генеральной прокуратуры и МВД Туркменистана, обеспечивающий правопорядок и законность избирательного процесса.

Представители госорганов проинформировали наблюдателей от Содружества о том, что на настоящий момент жалоб, связанных с избирательным процессом и нарушением избирательных прав граждан не поступало.

16 марта наблюдатели от СНГ встретились с членами предвыборного штаба Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана (ПППT).

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встретилась в Ашхабаде с председателем Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Участники встречи отметили продуктивность многолетнего всестороннего сотрудничества, и в этой связи подчеркнули, что обмен опытом по организации выборов, изучение правовых норм и международного опыта являются одним из важнейших направлений этого сотрудничества.

По словам главы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Корнелии Вилльемин Анке Йонкер, основной целью прибывших в Ашхабад экспертов является оценка хода подготовки и проведения предстоящих выборов.

Международным наблюдателям предоставлена возможность беспрепятственного наблюдения в рамках своих полномочий за прохождением предвыборных мероприятий и посещения избирательных участков столицы и областей в день голосования.

Как сообщил ЦИК Туркменистана, помимо ОБСЕ и СНГ, за ходом проведения выборов будут следить представители таких международных организаций, как ООН, Организация Тюркских Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества. ///nCa, 20 марта 2023 г.