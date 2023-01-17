Туркменистан готовится к выборам депутатов парламента и Халк Маслахаты

В понедельник, 16 января 2023 года, состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвящённое вопросам подготовки к предстоящим выборам депутатов Меджлиса седьмого созыва, членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты пятого созыва, членов Генгешей девятого созыва.

В ходе заседания были представлены следующие данные.

В соответствии с Постановлением Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана выборы в парламент состоятся 26 марта 2023 года.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана Постановлением Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане было объявлено о начале избирательной кампании с 16 января 2023 года. Выдвижение кандидатов начинается за 60 календарных дней до дня выборов.

По выборам депутатов Меджлиса Туркменистана, постановлением ЦИК образовано 125 избирательных округов, в частности:

в городе Ашхабад – 17

Ахалском велаяте – 16

Балканском велаяте – 10

Дашогузском велаяте – 27

Лебапском велаяте – 26

в Марыйском велаяте – 29.

Данные о нумерации, названиях, центрах и границах этих округов будут опубликованы в центральной и местной печати.

В связи с истечением пятилетнего срока полномочий избирательных комиссий округов и генгешликов, в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана вновь образованы окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Меджлиса, а также избирательные комиссии городов в этрапах, посёлков и генгешликов по выборам членов Генгешей.

Образованы 125 окружных избирательных комиссий и 572 избирательные комиссии городов в этрапах, посёлков и генгешликов.

По выборам членов велаятских халк маслахаты создано 240 избирательных округов – по 40 в каждом велаяте и городе Ашхабад.

По выборам членов этрапских, городских халк маслахаты в каждом этрапе и городе создано по 20 избирательных округов – в общей сложности 980: в Ахалском велаяте – 160, Балканском велаяте – 180, Даш­огузском велаяте – 160, Лебапском велаяте – 180, Марыйском велаяте – 220, в городе Ашхабад – 80 округов.

За ходом выборов будут следить национальные и международные наблюдатели.

Как сообщалось ранее, Туркменистан решил вернуться к однопалатной системе парламента. В качестве законодательного органа в стране будет действовать Меджлис и Халк Маслахаты станет высшим представительным органом народной власти. ///nCa, 17 января 2023 г.