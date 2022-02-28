Туркменистан намерен повысить экологичность и производительность электроэнергетической отрасли

Эльвира Кадырова

В ходе правительственного заседания пятницу, были представлены планы по переводу трех электростанций на комбинированный цикл производства. Этот шаг обусловлен интенсивным развитием национальной экономики и увеличением объёмов экспорта производимой в стране электроэнергии.

В частности, речь идет о переводе на ко-генерацию самой мощной газотурбинной станции в стране – Ахалской станции мощностью 648,1 МВт; Дашогузской ГЭС мощностью 254,2 МВт.

Данный проект будет осуществлен в рамках подписанного в настоящее время Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и АБР.

Также прорабатываются возможности перевода на парогазовый цикл Лебапской электростанции мощностью 432 Мегаватта, построенной в Чарджевском этрапе при участии японских компаний «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems» и турецкого холдинга «Rönesans Holding».

Основной принцип функционирования электростанции комбинированного цикла заключается в следующем – за счет сжигания газа в газовой турбине производится мощность, которая преобразуется в электрическую энергию с помощью связанного генератора. При этом попутно образуются довольно горячие выхлопные газы. Эти газы проводятся через теплообменник с водяным охлаждением, создается пар, который может быть превращен в электроэнергию.

Если КПД обычной тепловой электростанции составляет только 35-45%, то КПД электростанций с комбинированным циклом составляет 55-60%, то есть 55-60 % энергии, содержащейся в топливе, преобразуется в электрическую. Иначе говоря, при низких затратах топлива генерируется больше электроэнергии, и при этом существенно снижен объем отходов.

Таким образом, Туркменистан, переводя постепенно свои электростанции на комбинированный цикл, одновременно достигает две важнейшие экономические цели.

Во-первых, это обеспечение принципов экологически чистого производства за счет снижения выбросов углекислого газа (CO2), оксидов азота (NOx), диоксида серы (SO2), а также меньшего выброса тепла в атмосферу.

Во-вторых, увеличится объем выработки электроэнергии, что создает дополнительные объемы для экспорта. В настоящее время Туркменистан рассматривает возможность расширения географии экспорта электроэнергии в третьи страны, через Узбекистан и Иран. Продолжается реализация проекта линий электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В 2018 году в Туркменистане на территории Марыйской ГЭС была введена в эксплуатацию первая комбинированная парогазовая электростанция мощностью 1574 МВт./// nCa, 28 февраля 2022 г.