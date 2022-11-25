Туркменистан намерен превратить Авазу на Каспии в международный туристический центр

В четверг, 24 ноября, председатель верхней палаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел в туристической зоне Аваза на каспийском побережье рабочее совещание, посвященное вопросам развития турзоны.

В совещании приняли участие депутаты парламента, вице-премьеры, члены Государственного совета безопасности, а также руководителей министерств и отраслевых ведомств.

В ходе встречи был озвучен ряд инициатив, призванных повысить роль каспийского курорта и привлечь потоки зарубежных туристов.

Так, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов отметил в целях полноформатной реализации экономического и туристического потенциала «Авазы» целесообразность совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества с иностранными государствами в области туризма и зарубежными партнёрами.

В этой связи предложено пригласить во втором квартале 2023 года представителей и специалистов Всемирной организации туризма (UNWTO) в Туркменистан и в рамках их визита организовать в НТЗ «Аваза» Форум по развитию международного туризма.

Мередов также подчеркнул значение проведения в 2023 году консультаций с международными организациями и иностранными партнёрами по обмену опытом с целью повышения и системного наращивания потенциала в области экологического, природного и медицинского туризма.

Наряду с этим, на основе Амманской декларации об укреплении мира через развитие туризма, принятой в ноябре 2000 года, предлагается изучить возможности организации совместно с ЮНЕСКО Регионального форума «Укрепление культуры мира через туризм» во второй половине 2023 года в НТЗ «Аваза».

Кроме того, предложено рассмотреть вопрос о запуске специального визового режима в курортном центре страны.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на создании современной транспортно-логистической инфраструктуры в целях массового привлечения путешественников. В частности, следует эффективно использовать возможности Международных аэропорта и морского порта в Туркменбаши, сказал он.

Также он подчеркнул необходимость расширения территории зоны отдыха и ускорения возведения новых туристических объектов на побережье Каспийского моря.

По словам главы верхней палаты парламенты, бизнес-круги разных стран мира, в том числе Японии, проявляют большую заинтересованность в участии в реализации проектов по расширению и развитию Национальной туристической зоны «Аваза», что свидетельствует о растущей привлекательности Туркменистана для зарубежных деловых партнёров.

Аркадаг также подчеркнул важность повышения качества сервиса в туристической зоне.

Продолжая совещание, он высказался в пользу проведения в Авазе международных культурных мероприятий различного уровня, в том числе по популяризации национальной культуры, ответственного подхода к развитию характерных для морского побережья видов спорта, соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что как и в курортный сезон, так и в другое время года следует держать под строгим контролем скоординированное движение транспорта, неукоснительное соблюдение отдыхающими на побережье Каспия соответствующих правил и порядка въезда в НТЗ «Аваза» и выезда из неё, обеспечивать должную работу надлежащих структур.///nCa, 25 ноября 2022 г.