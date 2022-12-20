Азербайджан намерен обеспечить Европу зеленой энергией

Эльвира Кадырова

Самый протяженный электрический кабель в мире соединит Азербайджан и Европу, проложив зеленый энергетический мост между Каспийским регионом и ЕС.

17 декабря в Бухаресте состоялось подписание «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии» в присутствии Президента Ильхама Алиева,

Президента Румынии Клауса Йоханниса, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Согласно сделке, кабель длиной 1100 км и мощностью 1000 МВт протянется от ветряных станций Азербайджана в Каспийском море в Румынию.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Европейская комиссия согласна на инвестирование 2,3 миллиарда евро в данный проект.

ТЭО по проекту будет готово в 2023 году, а само кабельное соединение материализуется в течение трех-четырех лет.

На четырехсторонней встрече Президент Румынии подчеркнул: «На очередном этапе мы поставим целью проложить цифровую линию вдоль подводной линии электропередачи. Морское транспортное сообщение предусматривается расширить от нашего порта в Констанце в направлении Грузии. Эти усилия укрепят связи с Азербайджаном, а впоследствии – с Центральной Азией. Нам предстоит большая работа для использования имеющегося потенциала и укрепления нашей стойкости».

Урсула фон дер Ляйен сказала: «Для интеграции возрастающей доли возобновляемых источников энергии нам нужны мощные интерконнекторы электроэнергии. Именно поэтому линия электропередачи, которая будет проложена через Черное море между Румынией, Грузией и Азербайджаном, чрезвычайно важна. Я только могу сказать, что это очень амбициозный проект, который свяжет нас с обеих сторон Черного моря с регионом Каспийского моря для цифровых коммуникаций, а также энергии. Способствуя передаче электроэнергии из возобновляемых источников в Европейский Союз через территории Румынии и Венгрии, этот проект позволит нам усилить безопасность поставок».

Баку наметил достаточно амбициозные планы по развитию возобновляемой энергетики и надеется стать не только производителем зеленой энергии, но и крупным ее экспортером. По словам азербайджанского лидера, потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана превышает 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 гигаватт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

К 2027 году страна нацелена производить 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии, 80 процентов из которых будут экспортироваться.

К 2037 году Азербайджан планирует создать дополнительные мощности не менее 6 гигаватт.

На прошлой неделе Министерством энергетики Азербайджана и австралийской компанией Fortescue Future Industries (FFI) подписано рамочное соглашение о совместном сотрудничестве по изучению и развитию проектов возобновляемой энергетики и потенциала «зеленого водорода» в Азербайджане. Контракт предусматривает исследование и реализацию проектов общей мощностью до 12 ГВт по производству возобновляемой энергии и «зеленого водорода» в Азербайджане.

«Таким образом, для первой фазы азербайджанского экспорта должно быть создано не менее 3 гигаватт дополнительных передающих мощностей», – резюмировал Ильхам Алиев.

Но даже если поставки азербайджанской зеленой энергии начнутся не совсем скоро, то вот азербайджанского голубого топлива на рынке ЕС в следующем году станет немного больше.

Как сообщил Президент Алиев, в 2021 году экспорт природного газа Азербайджана на рынок Евросоюза составил 8,2 миллиарда кубометров, в этом году – 11,3 миллиарда, а в 2023 году этот показатель будет не менее 11,6 миллиарда кубометров.

Кроме того, накануне заключения зеленого соглашения между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Romgaz S.A. был подписан контракт на поставку газа из Азербайджана в Румынию с 1 января будущего года.

«Таким образом, Азербайджан расширяет географию поставок своего газа на европейский рынок. Эта ситуация выгодна для всех сторон. Европе необходимо укреплять свою энергетическую безопасность, а Азербайджан нуждается в надежном рынке для своих огромных энергоресурсов», – заявил Ильхам Алиев. ///nCa, 20 декабря 2022 г.