Туркменистан объявил об открытии новых запасов на месторождении Узынада – президент совершил ознакомительную поездку в регион

13 января 2022 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил этрап Эсенгулы Балканского велаята. Здесь вниманию главы государства были представлены проекты по промышленному освоению месторождения Узынада, которое расположено в прибрежной зоне Каспийского моря.

Общая площадь, с несколькими другими месторождениями, называется Готурдепе, которая протягивается до каспийского шельфа.

На презентации, проведенной отраслевыми ведомствами и научно-исследовательскими институтами нефтегазового сектора, президент рассмотрел несколько образцов нефти, добытой в ходе разведочного бурения на месторождениях Узынада и Демиргазык Готурдепе. Также прозвучал доклад вице-премьера Абдрахманова, курирующего данную отрасль.

По прогнозам, объем запасов нефти на месторождениях, выявленных туркменскими специалистами на участке Узынада, составляет 5 миллионов тонн.

Согласно более раннему отчету, представленному в ноябре 2021 года, суточный дебит разведочной скважины в Узынаде составил 120000 кубометров газа и 105 тонн нефтяных конденсатов, обнаруженных на глубине 6860 метров.

По материалам, опубликованным 25 января 2021 года, суточная добыча сырой нефти с месторождения Готурдепе составляла около 4000 тонн.

В другом отчете, опубликованном в сентябре 2020 года, упоминалось, что на Северном месторождении Готурдепе на глубине 4965 метров был получен приток нефти около 100 тонн в сутки. Месторождение разрабатывается в соответствии с контрактом, подписанным с сингапурской компанией “Югнефтегаз”. Нефть была извлечена с помощью китайской буровой установки Zj-70 DB из месторождения, относящегося к плиоцену (нижние красноцветные пласты).

Ожидается, что месторождения Готурдепе и Узынада могут быть объединены в одну площадь в целях повышения эффективности решения вопросов управления.

Балканский велаят Туркменистана лидирует по добыче нефти так же, как Марыйский велаят лидирует по газовой добыче. Флагманская группа нефтеперерабатывающих заводов Туркменбашинского комплекса и некоторые другие крупные производственные мощности также расположены в этом регионе.

Согласно планам развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, в различных регионах страны будут построены новые газохимические комплексы по производству изобутана, метанола, поливинилхлорида, поливинилацетата и др.

Кроме того, планируется уделить особое внимание налаживанию производства водорода, которое считают “топливом будущего”. /// nCa, 14 января 2022 г.