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На месторождении Восточный Челекен добыто свыше 48 000 тонн нефти

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Туркменистан систематически внедряет во всех отраслях народного хозяйства новейшие достижения современной науки и передового опыта, в том числе и в топливно-энергетическом комплексе. В начале года на месторождении Восточный Челекен была пробурена наклонно-направленным способом первая оценочная скважина на полуострове Челекен.

Объем сырой нефти, добываемой из этой скважины, расположенной на суше в мелководной части Каспийского моря, достигает 10-12 тонн в сутки, сообщает газета «Туркменистан».

В настоящее время специалисты концерна «Туркменнефть» совместно с НИИ Нефти и газа осуществляют проект бурения еще одной скважины общей проектной глубиной 2650 метров. До достижения глубины в 1600 метров скважину будут бурить вертикально, а затем наклонно-направленным способом, пока не будет достигнута проектная глубина.

Данный способ бурения не только экономически рентабелен, но и технически и экологически безопасен. Объясняется это тем, что основная колонна буровой установки расположена на расстоянии 450-475 метров от берега моря, и после указанного предела будет направлена ​​в сторону мелководья. Еще одной особенностью этого инновационного метода бурения является возможность извлечения сырой нефти из вышележащих слоев после освоения проектных горизонтов.

В январе-октябре текущего года объем нефти, добытой из скважин Восточного Челекена, находящихся в ведении НГДУ «Галкынышнебит» концерна «Туркменнефть», достиг 48 638 тонн. Этот показатель на 2,6 тыс. тонн превышает целевые планы, установленного на данный период. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года достигнутый темп роста составил 106,8 %.

За десять месяцев предприятие добыло более 425 тысяч кубометров попутного газа, перевыполнив план на 213%.

В настоящее время общее количество добывающих скважин, находящихся в ведении Управления, превышает 170. Проектная глубина скважин, эксплуатируемых в настоящее время в континентальной части полуострова Челекен, составляет от 1200 до 2750 метров.

По мнению геологов, в более глубоких слоях полуострова имеются немалые запасы сырой нефти. Их эффективное использование положит начало новым разработкам в Челекене.

Название полуострова Челекен, происходящее от слов «чар» и «кан», означает «четыре рудника» или «четыре богатства» (нефть, озокерит, соль, краска).

Следует отметить, что летопись промышленного освоения нефтяных ресурсов в Челекене насчитывает сотни лет. Точкой отсчета истории добычи нефти на челекенском месторождении следует считать 1876 год, однако производство черного золота на территории Туркменистана восходит к 1742-1875 гг. Этот факт полностью подтверждается историческими сведениями, оставленными в разное время греческими, арабскими и русскими путешественниками.

В 30-годах прошлого столетия остров Челекен превращается в полуостров. Современная площадь полуострова, протянувшегося с запада на восток примерно на сорок километров, составляет пятьсот квадратных километров.

В начале 20-го века из пробуренных здесь скважин с глубины всего в двести метров буквально выстреливали нефтяные фонтаны. В 1949 году здесь были начаты буровые работы, а в 1950 году был получен приток нефти с глубины в тысячу метров.

Полуостров геологически расположен в Прикаспийской низменности, его недра состоят из мезозойских и четвертичных осадочных пород. В результате тектонических сдвигов он неоднократно подвергается горизонтальным и вертикальным разломам, которые вызвали извержение грязевых вулканов из глубинных слоев земли и скопление йодобромных вод.

Десятилетиями в современном городе Хазар, расположенном на полуострове, ведется добыча йода, брома и железа. 

Активная эксплуатация минерального богатства Челекена была продолжена в годы независимости. Результаты разведочного бурения свидетельствуют о том, что в восточной части Челекена присутствуют крупные пласты запасов.///nCa, 8 ноября 2022 г.

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