В Туркменистан поступило свыше 130 единиц новых такси от японского и южнокорейского автопроизводителей

В две области Туркменистана поступило 135 единиц легковых автомобилей всемирноизвестных марок Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Автомобили будут использоваться в качестве такси для перевозки пассажиров в городских условиях.

Так, таксопарк города Туркменабат получил восемьдесят пять единиц, в том числе 45 машин марки «Toyota Corolla» и 40 – «Hyundai Elantra» южнокорейской компании.

Недавно в автотранспортное производственное объединение Ахалской области также поступило 50 легковых такси марки «Toyota Corolla».

С 1 марта новые такси начали оказывать услуги на определенных маршрутах на территории Ахалского велаята.

Напомним, что в конце прошлого года японская корпорация Sumitomo заключила новый контракт с Агентством “Туркменавтоулаглары” (Туркменавтотранспорт), согласно которого общий объем экспорта автобусов и такси японской марки Toyota в Туркменистан достигнет 780 такси и 1330 автобусов. Стоимость контракта составляет 115 млн. США.///nCa, 2 марта 2023 г.