Тюркские страны подтвердили свою твердую поддержку и солидарность с Казахстаном

Эльвира Кадырова

11 января 2022 года Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств провел внеочередное заседание в режиме видеоконференции для обсуждения последних событий в Казахстане.

Встреча началась с минуты молчания в память о тех, кто погиб во время беспорядков.

Заместитель Премьер-министра и Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о текущей ситуации в своей стране.

Министры и Генеральный секретарь ОТГ выступили с заявлениями, в которых подчеркнули важность мира и стабильности в Казахстане и поддержали контртеррористические операции, проводимые властями Казахстана против тех, кто стремится подорвать конституционный порядок.

По итогам встречи было принято Заявление о ситуации в Казахстане.

Туркменистан готов поставлять в Казахстан электроэнергию и природный газ

Туркменистан, как нейтральное государство, признанное мировым сообществом, готов оказать любую поддержку народу Казахстана в экономической, социальной и гуманитарной сферах, заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече ОТГ. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Туркменистана.

В частности, Мередов заявил о готовности Туркменистана начать экспортные поставки природного газа в Казахстан, начиная с марта текущего года.

Кроме того, Туркменистан также готов обеспечить братский Казахстан необходимым количеством электроэнергии.

Туркменистан заинтересован в скорейшей нормализации обстановки в этой стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана, подчеркнул Мередов, говоря о событиях, происходивших в последние дни в Казахстане.

Была выражена твёрдая убежденность, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям древнего казахского народа, послужат прочной основой для решения всех возникающих вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами.

Глава внешнеполитического ведомства отметил значение Саммита ОТГ, состоявшегося в Стамбуле 12 ноября 2021 года.

В этой связи, было отмечено, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своём выступлении на Саммите подчеркнул: «Народы наших стран объединяют общие ценности, имеющие многолетние исторические корни, направленные на обеспечение мира, стабильности и взаимопонимания».

Министр заявил, что, основываясь на этом фундаментальном подходе, Туркменистан продолжит тесное сотрудничество со всеми государствами-членами Организации для поддержания прочного мира и безопасности, что гарантирует экономическое, социальное и гуманитарное развитие в странах региона.

Заявление Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств о ситуации в Казахстане (неофициальный перевод с англ.яз)

11 января 2022 года Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств провел внеочередное заседание в режиме видеоконференции для обсуждения последних событий в Казахстане по приглашению Министра иностранных дел Турецкой Республики Его Превосходительства Мевлюта Чавушоглу.

Заседание проходило под председательством Министра иностранных дел Турецкой Республики Его Превосходительства Мевлюта Чавушоглу, в нем приняли участие Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Его Превосходительство Джейхун Байрамов, заместитель Премьер-министра и Министр иностранных дел Республики Казахстан Его Превосходительство Мухтар Тлеуберди, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Его Превосходительство Руслан Казакбаев, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Его Превосходительство Абдулазиз Камилов, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Его Превосходительство Петер Сийярто, Министр министр иностранных дел и торговли Венгрии, Его Превосходительство Заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и Генеральный секретарь Организации тюркских государств Его Превосходительство Багдад Амреев.

Подтверждая братские связи между народами государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств,

Ссылаясь на совместную цель, предусмотренную Нахичеванским соглашением о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств от 3 октября 2009 года, способствовать укреплению мира, обеспечению безопасности и стабильности в регионе и в мире в целом,

Считая своим долгом поддержать народ и правительство Казахстана, когда и по мере необходимости, и в этой связи ссылаясь на заявление Организации тюркских государств от 6 января 2022 года,

Заслушав оценки Его Превосходительства Мухтара Тлеуберди, Заместителя Премьер-Министра и Министра иностранных дел Республики Казахстан, относительно последних событий и текущего положения дел в Казахстане и после широкого обмена мнениями по этому вопросу,

Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств:

Выразили соболезнования тем, кто погиб во время инцидентов, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Подтвердили свою твердую поддержку и солидарность с государством-членом Казахстаном и его братским народом. Подчеркнули важность мира и стабильности в Казахстане, что жизненно важно для стабильности и безопасности в регионе и за его пределами. Осудили акты насилия и вандализма, которые ставят под угрозу жизни людей, подрывают общественный порядок и наносят ущерб имуществу. Подчеркнули свою уверенность в способности властей Казахстана в срочном порядке восстановить общественный порядок и нормальную обстановку. Подчеркнули важность соблюдения основных норм и принципов международного права и поддержали контртеррористические операции Правительства Казахстана против террористов, радикалов, экстремистов и преступников, которые стремятся разрушить Конституционный порядок. Обратили внимание на документ «Видение тюркского мира – 2040» в качестве руководства для координации, сотрудничества и взаимной помощи в решении внутренних и международных проблем. Подтвердили свою готовность поддержать народ и правительство Казахстана, при необходимости, для преодоления нынешнего кризиса. Заявили о своей поддержке программы реформ Президента Республики Казахстан Его Превосходительства Касым-Жомарта Токаева, направленной на дальнейшее повышение благосостояния и процветания братского народа Казахстана.

Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств согласился продолжать тесное сотрудничество и консультации в данном направлении.

/// nCa, 12 января 2022 г.