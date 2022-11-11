В Самарканде состоялась встрече Совета Министров Иностранных Дел стран ОТГ

10 ноября 2022 года в Самарканде состоялось девятое заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) под председательством узбекской стороны.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и заместители министров иностранных дел Азербайджана и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ОТГ.

Глава туркменской делегации, заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев в своем выступлении подчеркнул, что «Туркменистан последовательно развивает свое международное сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе».

«Наша страна ведет сотрудничество со всеми странами мира, в том числе со странами-участницами Организации Тюркских Государств, основываясь на принципах взаимного уважения и понимания, а также равноправия», – сказал он.

Была отмечена важность взаимодействия в торгово-экономической сфере. В этом контексте, было подчеркнуто наличие возможностей для развития как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между тюркскими странами в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной сферах и в секторе промышленности.

В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что стремительность происходящих в мире событий и изменений в международных отношениях диктуют необходимость постоянной адаптации ОТГ к современным реалиям. Стороны поддержали возможность налаживания системного диалога по стратегическим вопросам в целях консолидации усилий для преодоления растущих вызовов и угроз современности.

Министры заявили о своей твердой приверженности принципам открытости, равенства и взаимного уважения, а также расширении многогранных отношений в рамках ОТГ. Они вновь подтвердили позицию о том, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ОТГ является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и взаимодействия в рамках Организации, а также рассмотрели проекты документов, вносимых на подписание в ходе саммита Организации тюркских государств, запланированного 11 ноября в Самарканде. ///nCa, 11 ноября 2022 г.