Газпром обсудил с Казахстаном и Узбекистаном механизмы газового сотрудничества

Глава Газпрома Алексей Миллер встретился в четверг, 9 февраля с Министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым.

Во время встречи стороны обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли, сообщают узбекские сми.

На встрече были обсуждены вопросы поставок российского природного газа в Узбекистан через Казахстан, в частности, результаты предварительного технического осмотра, проведенного трехсторонней рабочей группой, существующие возможности поставок, а также реализация «дорожной карты», подписанной в январе текущего года.

По итогам этой встречи была достигнута договоренность об ускорении следующего этапа трехсторонних исследований.

В январе 2023 года «Газпром» подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с Правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана.

Ранее в узбекским сми сообщалось, что поставки начнутся с 1 марта. Газ будет поступать в Узбекистан по газотранспортной системе «Центральная Азия-Центр», которая будет работать в реверсном режиме. ///nCa, 10 February 2023