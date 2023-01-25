Организация Экономического сотрудничества провела 26-е заседание Совета министров иностранных дел

26-е заседание Совета министров иностранных дел ОЭС (СМИД) состоялось в Ташкенте 24 января 2023 года под председательством исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова.
В мероприятии приняли участие:
- Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
- Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
- Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
- Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев
- Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари
- Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
- Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов
- Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири
- Руководители специализированных учреждений, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.
На совещании была рассмотрена предыдущая деятельность ОЭС, а также одобрены некоторые новые предложения, рекомендованные высокопоставленными должностными лицами, которые встретились 23 января 2023 года, сообщает пресс-служба ОЭС.
Кроме того, на встрече было принято “Ташкентское коммюнике”, в котором основное внимание уделяется укреплению регионального сотрудничества и взаимодействию между государствами-членами.
В документе также одобряются мероприятия ОЭС, предпринимаемые для повышения международного авторитет Организации, а также улучшения рабочих партнерских отношений с другими региональными и международными учреждениями.
ОЭС поддерживает новые инициативы по взаимосвязанности
Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) согласовали новые инициативы по укреплению транспортного сообщения, включая Транскаспийские маршруты, в том числе коридор Алматы-Стамбул. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ташкенте заявил генеральный секретарь Организации Хусрав Нозири, передает «Казинформ».
Высоко оценивая деятельность ОЭС в 2022 году, Генеральный секретарь объявил ключевые пункты повестки дня для дальнейшего укрепления основ регионального экономического сотрудничества.
По его словам, в Ташкентском коммюнике, принятом в качестве итогового документа, страны ОЭС единогласно одобрили устав Регионального центра ОЭС по управлению рисками стихийных бедствий, расширение регионального сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и устойчивой энергетики, поддержали создание диалоговой платформы высокого уровня по экологическому сотрудничеству, укрепление регионального сотрудничества в области продовольственной безопасности, а также новые инициативы по укреплению транспортных связей, включая транскаспийские маршруты, такие как коридор Алматы-Стамбул.
Коммерциализация коридора Казахстан-Туркменистан-Иран, ввод в эксплуатацию грузового поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул, запуск коридора Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран, коммерциализация коридора Иран-Тегеран-Стамбул-ОЭС, создание железнодорожных и автомобильных сетей от Алматы до Стамбула и Бандар-Аббаса, а также рост пересечения границ между странами- членами ОЭС, по словам Нозири, стали главными достижениями ОЭС с момента ее расширения.
Он продолжил, сказав, что в прошлом году началась проработка формирования двух новых ключевых коридоров — Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция, которые, как ожидается, значительно улучшат региональную связуемость. ///nCa, 25 января 2023 г.