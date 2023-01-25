Организация Экономического сотрудничества провела 26-е заседание Совета министров иностранных дел

26-е заседание Совета министров иностранных дел ОЭС (СМИД) состоялось в Ташкенте 24 января 2023 года под председательством исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова.

В мероприятии приняли участие:

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири

Руководители специализированных учреждений, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.

На совещании была рассмотрена предыдущая деятельность ОЭС, а также одобрены некоторые новые предложения, рекомендованные высокопоставленными должностными лицами, которые встретились 23 января 2023 года, сообщает пресс-служба ОЭС.

Кроме того, на встрече было принято “Ташкентское коммюнике”, в котором основное внимание уделяется укреплению регионального сотрудничества и взаимодействию между государствами-членами.

В документе также одобряются мероприятия ОЭС, предпринимаемые для повышения международного авторитет Организации, а также улучшения рабочих партнерских отношений с другими региональными и международными учреждениями.

ОЭС поддерживает новые инициативы по взаимосвязанности

Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) согласовали новые инициативы по укреплению транспортного сообщения, включая Транскаспийские маршруты, в том числе коридор Алматы-Стамбул. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ташкенте заявил генеральный секретарь Организации Хусрав Нозири, передает «Казинформ».

Высоко оценивая деятельность ОЭС в 2022 году, Генеральный секретарь объявил ключевые пункты повестки дня для дальнейшего укрепления основ регионального экономического сотрудничества.

По его словам, в Ташкентском коммюнике, принятом в качестве итогового документа, страны ОЭС единогласно одобрили устав Регионального центра ОЭС по управлению рисками стихийных бедствий, расширение регионального сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и устойчивой энергетики, поддержали создание диалоговой платформы высокого уровня по экологическому сотрудничеству, укрепление регионального сотрудничества в области продовольственной безопасности, а также новые инициативы по укреплению транспортных связей, включая транскаспийские маршруты, такие как коридор Алматы-Стамбул.

Коммерциализация коридора Казахстан-Туркменистан-Иран, ввод в эксплуатацию грузового поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул, запуск коридора Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран, коммерциализация коридора Иран-Тегеран-Стамбул-ОЭС, создание железнодорожных и автомобильных сетей от Алматы до Стамбула и Бандар-Аббаса, а также рост пересечения границ между странами- членами ОЭС, по словам Нозири, стали главными достижениями ОЭС с момента ее расширения.

Он продолжил, сказав, что в прошлом году началась проработка формирования двух новых ключевых коридоров — Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Иран и Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция, которые, как ожидается, значительно улучшат региональную связуемость. ///nCa, 25 января 2023 г.