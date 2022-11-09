В Самарканде состоятся саммит и министериалы ОТГ

10 ноября в Самарканде пройдет заседание Совета министров тюркских государств (СМИД) Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщают узбекские сми, в работе заседания СМИД ОТГ примут участие Генсек ОТГ Багдад Амреев, министры иностранных дел Узбекистана, Кыргызстана Казахстана, Венгрии, Турции. Азербайджан будет представлен заместителем министра иностранных дел.

От Туркменистана во встрече примет участие заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов.

По итогам заседания состоится церемония подписания итоговых документов.

Также встречу в верхах предваряет 11-е совещание министров экономики стран ОТГ (9 ноября).

Повестка дня министерской встречи включает обсуждение соглашений о создании Тюркского инвестиционного фонда, о свободной торговле услугами и инвестициями, о партнерстве в области цифровой экономики, Стратегии содействия торговли и других документов.

Саммит глав государств ОТГ состоится 11 ноября и рассмотрит вопросы, касающиеся развития торговых отношений, упрощения процессов, связанных с транспортным, таможенным обслуживанием, организацией дополнительных транспортных коридоров.

По итогам саммита ожидается подписание более 10 документов, в том числе Самаркандской декларации. В Декларации будут обозначены позиции стран-участниц по обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, укреплению транспортных связей, а также углублению культурного диалога.

Также в ходе саммита председательство в ОТГ перейдет от Турции Узбекистану.

В ноябре 2021 года Тюркский совет был преобразован в Организацию тюркских государств (ОТГ). Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Венгрия и Туркменистан.///nCa, 9 ноября 2022 г.