Телефонный разговор с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана

21 декабря 2020 года по инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиева с руководителем партии Национального исламского движения Афганистана маршалом Абдул Рашидом Дустумом.

В ходе разговора состоялся обмен мнениями по повестке дня туркмено-афганского сотрудничества. Стороны подчеркнули активное развитие двусторонних связей в свете договорённостей между главами государств Туркменистана и Афганистана.

А.Р.Дустум дал высокую оценку инициативам Президента Туркменистана по укреплению мира и стабильности в регионе, выделил необходимость продвижения идей нейтрализма в разрешении региональных вопросов.

Наряду с этим, в ходе телефонной беседы был сделан акцент на важность реализации инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Афганистана и региона в целом. Озвучена приверженность обеих сторон сложению совместных усилий в деле скорейшей имплементации энергетических, транспортных и других проектов, а также по борьбе с угрозами и вызовами безопасности и стабильности.

/// MFA Turkmenistan, 22 December 2020