Между председателем Халк Маслахаты Туркменистана и Президентом Узбекистана состоялся телефонный разговор

29 декабря 2022 года состоялся телефонный разговор между председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По сообщению официального информационного агентства Узбекистана UzA и официального информационного агентства Туркменистана TDH, стороны обменялись приветствиями и наилучшими пожеланиями и обсудили вопросы, связанные с дальнейшим углублением двусторонних отношений, основанных на дружбе, доверии, добрососедстве и стратегическом партнерстве.

Собеседники выразили удовлетворение растущими объемами товарооборота, совместными проектами сотрудничества в области промышленности и энергетики, плодотворными межрегиональными контактами, а также программами, реализуемыми в рамках культурно-гуманитарного обмена.

Была подчеркнута важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля и официального визита Президента Узбекистана в Туркменистан 20-21 октября текущего года.

Было подчеркнуто, что межпарламентский диалог вышел на новый уровень, в том числе в Центральноазиатском регионе. /// nCa, 29 декабря 2022 г.