Китай предлагает путь спасения китайско-американских отношений, находящих на грани абсолютного коллапса

Эльвира Кадырова

Современная история стала свидетельницей суровой «непогоды» во взаимоотношениях двух сверхдержав – Китая и США. Торговые войны, всяческие попытки США вскипятить ситуацию вокруг китайской внутренней политики, а также демонизирующие Поднебесную выпады на мировой арене… Кажется, клубок настолько плотно смотан, и его не возможно размотать, чтобы вернуться к относительно спокойному политическому сосуществованию этих двух гигантов.

Между тем, Пекин выразил «готовность к развитию китайско-американских отношения без конфликтов, без конфронтации, на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, координации и стабильности» – это цитата из недавнего интервью министра иностранных дел Китая Ван И агентству Синьхуа.

Главу китайской дипломатии спросили о возможных приоритетах в повестке двух стран, когда взаимоотношения между ними переживают самый сложный период с момента установления дипломатических отношений в 1979 году.

Ван И назвал два предварительных условия, необходимых для дальнейшего восстановления связей:

Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития, поскольку это законное право, которым Китай обладает как независимое суверенное государство.

США должны уважать принцип суверенного равенства, закрепленный в Уставе ООН, научиться ладить с различными системами и цивилизациями и приспосабливаться к мирному сосуществованию, а также принять реальность того, что мир движется к многополярности.

Министр иностранных дел Китая также озвучил своеобразную рамочную программу из четырех пунктов, которую следует привести в действие в ближайшем будущем:

Во-первых, необходимо держаться подальше от красных линий и избегать конфронтации. Взаимное уважение – главная предпосылка для прочного развития китайско-американских отношений. Китай никогда не намеревался и никогда не будет вмешиваться в американские выборы или другие внутренние дела США. Точно так же США должны отказаться от своей фантазии переделать Китай под нужды США. США должны прекратить свое вмешательство во внутренние дела Китая и отказаться от иррациональной попытки давления на законные права и интересы Китая.

Во-вторых, поддерживание открытых каналов для откровенного диалога. Диалог является необходимым условием для решения проблем. Без диалога проблемы будут только накапливаться и даже могут выйти из-под контроля. Китай оставляет открытыми двери для диалога. Пекин готов в духе равенства и открытости говорить и взаимодействовать с США, а также возобновить диалоговые механизмы на всех уровнях и во всех областях.

В-третьих, отказ от разобщения и поддержка сотрудничества. Интересы двух стран тесно переплетены. Вынужденное разрушение связей нанесет долговременный удар по двусторонним отношениям и поставит под угрозу безопасность международных промышленных цепочек и интересы всех стран. Поскольку в мире все еще свирепствует COVID-19, Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с США в борьбе с эпидемиями и экономическому восстановлению, готов на взаимной основе к обмену опытом и знаниями по сдерживанию COVID-19, а также готов объединяться вместе с США в принятии глобальных ответных мер и многостороннем сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

В-четвертых, отказ от менталитета нулевой суммы и поддержка общей ответственности. COVID-19 вновь дает понять, что человечество – это сообщество с общим будущим. Наш мир по-прежнему сталкивается со многими глобальными вызовами. Традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности взаимосвязаны. Почти все региональные и международные горячие точки требуют скоординированного реагирования со стороны Китая, США и других стран. Китай и США должны всегда помнить о благополучии человечества, выполнять свои обязанности как две крупные страны, координировать усилия и сотрудничать по мере необходимости в рамках ООН и других многосторонних институтов, а также действовать сообща во имя мира и стабильности во всем мире. /// nCa, 10 августа 2020 года

Полный текст интервью государственного советника, министра иностранных дел КНР Ван И агентству Синьхуа о текущем состоянии китайско-американских отношений опубликован на официальном сайте МИД КНР: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1804328.shtml