Написание новой блестящей главы в летопись китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства

Цянь Найчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, с 5 по 6 января 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил государственный визит в Китай. В 2023 году исполняется 10 лет со дня установления стратегического партнерства между Китаем и Туркменистаном. Особенно символично, что 6-го января, именно в день 31-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Туркменистаном, Главы двух стран провели переговоры, наметили основные направления китайско-туркменских отношений, подписали и опубликовали «Совместное заявление Китайской Народной Республики и Туркменистана» и объявили о поднятии китайско-туркменских отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства.

Достижение нового скачка вперёд в китайско-туркменских отношениях в первую очередь обусловлено стратегическим руководством Глав двух стран. В 2022 году Лидеры Китая и Туркменистана совместно принимали участие в онлайн-саммите «Китай-Центральная Азия» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, в очном формате встречались 2 раза во время проведения зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также в рамках Самаркандского саммита ШОС. Они поддерживают постоянные стратегические контакты, определяют направление и непрерывно придают мощнейшую динамику развитию китайско-туркменских отношений и сотрудничеству в разных областях.

Во-вторых, это прочная политическая гарантия. Долгосрочная стабильность политической ситуации и последовательность политики Китая и Туркменистана – уникальные преимущества развития стратегического сотрудничества между двумя странами. В 2022 году соответствующие органы и ведомства обеих сторон на всех уровнях своевременно предприняли активные действия для тщательной реализации договоренностей, достигнутых Главами двух стран. Министры инностраных дел наших стран 3 раза проводили встречи, также были совершены взаимные визиты министров обороны. Законодательные органы и политические партии Китая и Туркменистана углубленно обмениваются мнениями и опытом по вопросам государственного управления, что укрепляет политический и законодательный фундамент стратегического сотрудничества наших стран. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, взаимно уважают выбранный в соответствии с национальными реалиями путь развития, и тесно проводят координацию и взаимодействие на международной арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, а также в региональных делах.

В-третьих, это мощная внутренняя динамика. Китай уже 12 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Туркменистана. Основываясь на принципах взаимного уважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, две стороны содействуют непрерывному углублению сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и стратегии «Возрождения Великого Шелкового пути» на благо народов обеих стран. Сотрудничество в области природного газа является краеугольным камнем китайско-туркменских отношений. Туркменистан экспортировал более 350 миллиардов кубометров газа в Китай, что приносит тепло «голубого золота» сотням миллионов китайских семей и обеспечивает стабильный бюджетный доход туркменской стороне.

В-четвертых, это эффективный механизм сотрудничества. Придерживаясь системной концепции, Китайско-туркменский межправительственный комитет по сотрудничеству и подкомитеты сотрудничества в областях торговли, энергетики, гуманитарного обмена, безопасности, транспорта и логистики целиком и полностью играют скоординированную роль во всемерной реализации Программы сотрудничества между Правительством КНР и Правительством Туркменистана на 5 лет (2021-2025 гг.), определяют график и дорожную карту для того, чтобы стратегическое сотрудничество во всех сферах развивалась всесторонне и плечом к плечу.

В-пятых, это прочная общественная основа. Народы двух стран разделяют близкие или общие ценности и дорожат братством, формировавшимся на протяжении многовековой истории. Две страны продолжают углублять сотрудничество в таких областях, как образование, культура, наука и технологии, спорт, а также региональное сотрудничество, и бескорыстно помогают друг другу в противоэпидемическом сотрудничестве, что в дальнейшем способствует укреплению традиционной дружбы. Взаимосвязь между народами служит сильной общественной опорой всестороннему стратегическому сотрудничеству двух стран.

Особо важным является то, что Китай и Туркменистан имеют светлые перспективы для своего развития. В 2022 году удачно завершился XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, многонациональный народ страны вступили в новый поход всестороннего построения современной социалистической страны, всесторонне продвигают великое возрождение китайской нации с помощью китайской пути к модернизации. Туркменистан вступил в новую стадию «Возрождения новой эпохи могущественного государства», разработал новый план развития – Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы, всемерно продвигает развитие и строительство государства. Китай и Туркменистан имеют близкие мировоззрения, схожие цели и сопрягаемые интересы.

В рамках государственного визита уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в присутствии Глав двух государств были подписаны документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь», в областях зеленого развития, цифровой экономики, здравоохранения, культуры, спорта, информации и СМИ, а также по газовому сотрудничеству, что представляет собой плодотворные результаты. Я, как Посол Китая в Туркменистане, готов вместе с туркменскими коллегами прилагать усилия для полной реализации новых важных договоренностей, достигнутых Главами двух стран, продолжительного углубления всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения построения китайско-туркменского сооб щества единой судьбы, а также для написания новой блестящей главы в летопись китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства. /// nCa, 10 January 2023