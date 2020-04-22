Пакистан противодействует пандемии COVID 19

Полковник Ифтихар Ахмед, временный поверенный в делах, посольство Пакистана, Ашхабад

COVID 19 охватил весь земной шар с различной интенсивностью от региона к региону, что делает его глобальным вызовом. Пакистан входит в число более чем 180 стран, имеющих дело с пандемией коронавируса. Меры предосторожности, за которыми следует жесткая борьба со смертельным, но невидимым врагом, являются стратегическими столпами борьбы Пакистана с коронавирусом. В отличие от развитых стран с неограниченными резервами, развивающиеся страны должны найти баланс между предотвращением кризиса здравоохранения и поддержанием экономики. Тем не менее, правительство Пакистана вместе с жизнерадостной нацией ответило на вызов соответствующим образом и предпринимает меры по смягчению чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, а также смягчению экономических проблем.

Для принятия эффективных мер правительство Пакистана созвало 13 марта 2020 года заседание Комитета национальной безопасности и учредило Национальный координационный комитет под председательством специального советника премьер-министра по вопросам здравоохранения и народонаселения, а также назначило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями ведущим оперативным учреждением по борьбе с пандемией КОВИД. Систематический и взвешенный ответ был выработан в свете решений, принимаемых в Национальном координационном комитете, который не только помогает контролировать распространение, но и одновременно позволяет избежать далеко идущих экономических последствий, предусмотренных в случае полной общенациональной изоляции. На основе опыта, накопленного другими странами, и руководящих принципов, изданных ВОЗ, была разработана стратегия, направленная на следующие задачи:

Прерывание передачи инфекции от человека к человеку, уменьшение количества инфекций среди близких контактующих и медицинских работников, предотвращение случаев передачи инфекции;

Выявление, изолирован и лечение пациентов для скорейшего выздоровления;

Одновременно решение важнейших вопросов, касающихся клинической тяжести, степени передачи и инфицирования, вариантов лечения и вероятной работы над мерами по исправлению положения, включая вакцины.

Представление правдивой картины, чтобы привлечь внимание широкой общественности, помимо борьбы с дезинформацией

Настойчивые усилия по минимизации социальных и экономических последствий в рамках многоспектральных партнерств.

Смягчение экономических трудностей

Правительство Пакистана обнародовало двойной пакет экономических стимулов, который оценивается в 1,13 трлн пакистанских крон (6,76 млрд долл.) с хорошим балансом между предоставлением прямой помощи уязвимым слоям населения и защитой промышленности / бизнеса. Во-вторых, прямое распределение наличных средств в рамках инициативы Ehsaas Emergency Cash (соцзащита) в размере 144 миллиардов PKR (861 миллион долларов США) для удовлетворения потребностей почти 12 миллионов семей по всей стране. Базами данных управляют два учреждения: Отдел по борьбе с нищетой и социальной защите и Национальный орган по базам данных и регистрации.

Для того чтобы защитить бизнес, правительству необходимо создать правильный фундамент для того, чтобы дать толчок развитию экономики. Пакет экономических стимулов содержит целый комплекс фискальных мер (налоговые льготы, финансовая поддержка через коммунальные услуги, топливно-транспортные субсидии, возврат налогов) для защиты экспортеров и предпринимателей. Правительство также объявило о выделении отдельного пакета в размере 100 млрд пакистанских крон (600 млн долларов) только для МСП, которые формируют около 90% всех предприятий в Пакистане и обеспечивают 40% занятости в несельскохозяйственном секторе.

Государственный банк Пакистана (ГБП) объявил о создании механизма экономического рефинансирования для стимулирования новых инвестиций. Это позволит предоставить производственному сектору субсидированные кредиты и механизм рефинансирования, позволяющий банкам получать кредиты с нулевой надбавкой, а также снижать процентные ставки.

Пакистанский народ известен благотворительностью (1% ВВП, как сообщает Би-би-си), что также является большим фактором, способствующим обеспечению жизни людей, находящихся за чертой бедности. Население внесло свой вклад в Фонд помощи в борьбе против коронавируса.

Инновационный ответ по противодействию эпидемии

Помимо запрета на общественные собрания, приостановлены международные и внутренние транспортные услуги, включая воздушный, железнодорожный и общественный транспорт.

В координации с обеими странами границы с Афганистаном и Ираном были закрыты со 2 марта, причем после 21 марта граница с Афганистаном была открыта лишь частично для перевозки афганцами необходимых продовольственных товаров.

Государственный банк Пакистана (Центральный банк) выдал обеззараженные наличные деньги всем банкам для обращения, обеспечив при этом очистку, дезинфекцию и карантин всех наличных денег, собираемых в больницах и клиниках, и блокирование обращения таких наличных денег на рынке.

Инициатива премьер-министра по созданию группы молодых добровольцев (Corona Relief Tigers) для оказания помощи администрации в борьбе с распространением коронавируса по всей стране. Эти добровольцы (примерно 800 000 зарегистрированных на данный момент) будут использоваться по всей стране для снабжения продовольствием/ необходимой помощью людей в их домах в случае резкого роста числа случаев заболевания Covid-19 в любом населенном пункте.

Армия была переброшена для оказания помощи правительству, и военные медицинские ресурсы связаны с национальной инфраструктурой здравоохранения. Был создан полевой госпиталь на 10 000 коек в Карачи и 3000 коек в Лахоре для подтвержденных пациентов.

Распространение инфекции дополнительно контролируется путем сбора образцов из домов, где имеются сообщения о таких симптомах.

Был объявлен специальный пакет для медицинских работников / фельдшеров.

Пакистан за это время испытаний смог произвести маски, СИЗ и, находится в процессе окончательных испытаний критически необходимых ИВЛ, которые должны не только удовлетворить потребности Пакистана, но и помочь другим странам.

Также практикуется использование технологий для повышения осведомленности, снижения рисков и сдерживания шока, вызванного такими пандемиями. Для общественной информированности правительство в сотрудничестве с телекоммуникационной отраслью заменило мелодии звонка информационным сообщением для вызывающего абонента об опасности Covid-19 и мерах по сохранению безопасности. Кроме того, были созданы колл-центры по всей стране, где врачи предоставляют онлайн-консультации пациентам, не требующим личного внимания.

Такие пандемии обнажают неадекватность ответных мер в области здравоохранения, инклюзивной социальной защиты и, прежде всего, управления. Хотя никто не может предсказать, что подстегнет следующую крупную эпидемию и когда, ранние меры могут помочь правительствам лучше справиться с ней. Однако любая стратегия, направленная на противодействие такой пандемии, должна учитывать лежащие в ее основе факторы уязвимости. Проблемы, с которыми сталкивается мир в условиях нынешнего кризиса, весьма серьезны, и еще предстоит выяснить, будут ли масштабные меры, принимаемые правительствами, достаточными для смягчения последствий гибели людей и экономических бедствий. Тонкий баланс между экономикой и здоровьем – это единственный путь вперед, иначе одна сглаженная кривая будет иметь последствия для другой. /// Посольство Пакистана, Ашхабад, 22 апреля 2020 г.