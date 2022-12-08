Туркменский сжиженный газ может экспортироваться в Пакистан через Афганистан

Правительство Пакистана разработало планы по импорту сжиженного газа из Туркменистана через Афганистан, столкнувшись с кризисом нехватки газа в связи с наступлением зимы по всей стране, сообщает издание Pakistan Today.

Федеральная таможня Кветты после консультаций с заинтересованными сторонами направила в Федеральное налоговое управление план импорта сжиженного газа через афгано-пакистанскую границу в Чамане, сообщили источники. Согласно информации, федеральное правительство готово предпринять значительный шаг по импорту сжиженного газа из Туркменистана, который не только экономически выгоден, но и более качественный.

Были сделаны все необходимые приготовления, и таможенники на границе с Чаманом разрешат въезд цистерн с сжиженным газом в Пакистан после необходимого оформления, добавили источники.

Документы, имеющиеся в распоряжении Pakistan Today, содержат более подробную информацию о различных аспектах схемы доставки СПГ.

На первом этапе афганские перевозчики доставят сжиженный газ с границы Туркменистана и передадут его пакистанским перевозчикам на границе с Чаманом.

На втором этапе на границе с Чаманом будет установлено оборудование для перекачки сжиженного газа.

В документах изложены три плана на ближнесрочную, краткосрочную и долгосрочную перспективы. Согласно плану на ближнюю перспективу, импорт начнется немедленно, в то время как для краткосрочного проекта требуется от шести до восьми месяцев, а для долгосрочного – год.

Согласно опции, которая должна быть задействована в самые кратчайшие сроки, туркменский сжиженный газ, импортируемый в пакистанских контейнеровозах будет проходить растаможку с использованием имеющихся на границе объектов.

По краткосрочному плану, завоз СПГ будет осуществлен с использованием объектов в Чамане.

В соответствии с долгосрочной программой, планируется строительство станции для перекачки сжиженного газа в пакистанские резервуары.

Первоначально, пустые цистерны будут транспортироваться к границе с Чаманом пакистанскими перевозчиками и затем переданы афганским перевозчикам. Они доставят цистерны к погранпереходу с Туркменистаном в Тургунди для заправки сжиженным газом. Затем СПГ отправится обратно в Чаман по тому же маршруту, откуда будет отправлен в необходимые пункты назначения в Пакистане.

Пакистан сталкивается с острой нехваткой газа, при этом местные запасы быстро истощаются. Более того, мировой спрос на СПГ с наступлением зимы привел к значительному росту рыночных цен, неприемлемых для страны.///nCa, 8 декабря 2022 г.