Коронавирус перекраивает углеводородный рынок

Эльвира Кадырова

Коронавирус продолжает широким шагом шествовать по миру, дестабилизируя и без того неустойчивую мировому экономику и ударяя по ее самому «волатильному» месту – углеводородному рынку.

Парализованы целые транспортные системы, обрушиваются валюты, будто карточный домик рухнула сделка о сокращении нефтедобычи между ОПЕК и некоторыми странами, не входящими в картель.

Молнией облетело новостные ленты сообщение о том, что крупнейший китайский импортер газа PetroChina объявил поставщикам СПГ и трубопроводного газа о форс-мажоре и на неопределённый период, из-за коронавируса, поставки сократились. Уведомления, как сообщают СМИ, получили и операторы из центральноазиатских стран – Узбекистана, Туркменистана и Казахстана, экспортирующих «голубое топливо» в Поднебесную.

Узбекистан уже подтвердил данную информацию. Председатель правления компании «Узтрансгаз» Улугбек Сайидов в интервью «Газета.uz» заявил, что «в связи с объявлением карантина из-за коронавируса Китай временно сократил прием природного газа, в том числе узбекского, который по расчетам приводит к снижению объема природного газа поставляемого на экспорт».

Впрочем, судя по словам Сайидова, узбекские поставщики особо не отчаиваются. Самое время активней заняться наращиванием мощностей газохимической индустрии, тем более, что и полимеры стоят гораздо дороже, нежели газовое сырье.

«С точки зрения логистики экспортируемый трубопроводный газ невозможно перенаправить в другом направлении, а полимерную продукцию можно экспортировать в другие страны через автотранспортную, ж/д и авиатранспортную перевозку. С точки зрения гибкости транспортировки это лучший вариант монетизации газа», – отмечает руководитель «Узтрансгаза».

Казахстанский экспортер «Казтрансгаз» проводит взаимные консультации с PetroChina относительно дальнейших поставок газа. «На текущий момент экспорт казахстанского газа в Китай осуществляется в согласованных объемах», – сообщает Reuters со ссылкой на казахского поставщика.

Между тем, на днях стало известно, что во второй половине марта поставки российского газа по магистральному «Сила Сибири» будут приостановлены на некоторое время ввиду технических работ.

Газопровод «Сила Сибири» был пущен в строй всего лишь три месяца назад. В Газпроме сообщили, что «стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью». И если даже о коронавирусе в данном случае не упоминают, но все же ремонтные работы весьма своевременны, если учитывать спад спроса на энергоносители в КНР.

В конце января, Газпром заверял, что ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по трубопроводу «Сила Сибири». /// nCa, 12 марта 2020 г.