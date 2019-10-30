22 октября 2019 года в городе Каир Арабской Республики Египет состоялась очередная сессия Совета Управляющих Всемирного водного совета.

На основании решения Совета,Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана избран в члены Всемирного водного совета.

Информация о Всемирном Водном Совете

Всемирный Водный Совет – это международная, некоммерческая многосторонняя платформа, призванная мобилизовать действия по насущным вопросам, связанным с водой, на всех уровнях, включая на самом высоком уровне принятия решений, путем организации обсуждений с вовлечением различных сторон, с критической оценкой традиционной точки зрения. При этом основное внимание Совета обращено на политические аспекты безопасности, адаптации и устойчивости водных ресурсов.

Созданный в 1996 году Всемирный Водный Совет объединяет более 300 организаций в 50 странах мира.

Штаб-квартира организации расположена в Марселе. Президентом Всемирного Водного Совета является Лоик Фошон.

Верховной властью во Всемирном Водном Совете обладает Генеральная Ассамблея членов, которые руководствуются Уставом и Положениями Совета.

Генеральная Ассамблея созывается, как минимум, один раз в три года на очередные заседания, а на внеочередные заседания – по мере необходимости.

На Генеральной Ассамблее избираются и назначаются максимум 35 членов в Правление Совета в соответствии с Уставом и Положениями. Город Марсель, в котором расположена

штаб-квартира Совета, имеет постоянное место в Правлении.

Правление Совета, в свою очередь, избирает своего Президента, который назначает Бюро в составе Вице-президента, казначея и других членов.

Бюро и его Исполнительный директор отвечают за управление деятельностью Всемирного Водного Совета и принятие решений в период между заседаниями Правления.

Всемирный Водный Совет активизирует коллективные работы в период подготовки и проведения каждого Всемирного водного форума – крупнейшего глобального мероприятия в водной сфере. Форум, организуемый каждые три года в определенной стране, предоставляет уникальную платформу, на которой водное сообщество и ключевые лица, принимающие решения, могут взаимодействовать и добиваться определенных результатов в направлении решения глобальных проблем, связанных с водой. Форум объединяет участников всех уровней и сфер, включая политиков, многосторонние организации, научные круги, гражданское общество и частный сектор. Даты проведения Форума, как правило, совпадают с Всемирным днём воды — 22 марта.

Последний Восьмой Всемирный Водный Форум состоялся в г. Бразилиа (Бразилия) с 18 по 23 марта 2018 года.

В настоящее время Совет объединяет свыше 300 активных членов более чем из 50 стран. Члены составляют верховную власть Всемирного Водного Совета. Через Генеральную ассамблею Совета они принимают решения и голосуют за будущие направления, бюджет и деятельность Совета. Все члены Совета имеют равные права и преимущества; в частности каждый активный член имеет один голос. В период между двумя Генеральными ассамблеями члены Совета представляются 36 членами Правления, которые контролируют общую деятельность Совета. Для обеспечения сбалансированного представления разных заинтересованных сторон внутри руководящего органа Совета члены делятся на пять разных коллегий. Каждая коллегия обеспечивается минимальным количеством из четырех мест в Правлении Совета.

Для обеспечения сбалансированного представления разных заинтересованных сторон внутри руководящего органа Совета члены делятся на пять разных коллегий:

Коллегия 1: Межправительственные организации;

Коллегия 2: Правительства и правительственные учреждения;

Коллегия 3: Предприятия и инфраструктура;

Коллегия 4: Организации гражданского общества и ассоциации водопользователей;

Коллегия 5: Профессиональные объединения и учебные заведения.

/// MFA Turkmenistan, 30 October 2019